杜拜深夜火燒厝！35層樓大廈燒成紅柱「燃燒殘骸直落墜地」

A strong fire is raging in the center of Dubai in the Downtown area. Emaar's high-rise building is on fire. pic.twitter.com/1VmGUGv83M — Malinda (@TreasChest) November 7, 2022

記者葉睿涵／綜合報導

杜拜世界第一高樓哈里發塔（Burj Khalifa）附近一座35層樓高的大廈，在當地7日凌晨爆發火災，火焰猛烈吞噬整棟建築，並在外牆留下漆黑焦痕。目前媒體還不清楚這起火災是否造成了人員傷亡事件。

綜合美聯社與當地媒體報導，發生大火的建築屬於8 Boulevard Walk綜合大樓的一部分，是阿聯酋政府支持的開發商艾馬爾公司（Emaar）所設計。從現場畫面可見，火災發生當下，這座35層樓高的大廈整棟都陷入了火海，附近警笛大響。

▲火災發生後，大火留下的黑色焦痕爬滿了整棟建築。（圖／達志影像／美聯社）

住在案發現場對面的萊依（Bindu Rai）表示，火災大約發生在凌晨2點20分，「我母親醒來時，她整個房間都被火光染紅了，我們可以看到大樓左側1到35層樓全都著火了，而且還有大塊著火的碎片和火花掉落在地上」。

萊依也指出，火勢在凌晨3點45分受到控制，「我住在大樓附近的朋友告訴我，那邊整個區域都被封鎖了，人們也被疏散到其他地方」。趕到現場時大火已被撲滅的美聯社記者透露，他看到建築上爬滿了大火留下的黑色焦痕。

杜拜警方與民防部門並未立即證實有火災發生，而開發商艾馬爾也未回應記者的置評請求。然而，摩天大廈林立的杜拜，近年來頻頻發生高樓火災事件，讓人們對該國建築使用的覆層和材料安全性產生質疑。