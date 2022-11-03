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資源回收物妨礙救災逃生　南消呼籲平時應做好預防住宅火災

▲民眾勿在家中堆置雜物，會造成救災逃生不易，平時要做好居家防火安全，守護家人及自身安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲民眾勿在家中堆置雜物，會造成救災逃生不易，平時要做好居家防火安全，守護家人及自身安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市北區1日晚間9時許發生一起住宅火警案件，消防局獲報後立即派遣各式車輛出動，抵達現場後隨即布署水線進行搶救，由於起火建築物1樓屋內外均堆滿回收廢棄物品，造成救災不易，最後將起火回收物移除才撲滅火勢，未造成人員受傷。

消防局說，同樣有堆積雜物情形的住宅火災案件，在今年9月永康區一棟透天厝火警，疑似因使用電器時電流過載，再加上屋內堆積雜物、室內裝潢使用可燃材料等不利因素，導致火勢迅速蔓延、逃生避難困難，造成祖孫3人不幸身亡。為避免憾事一再發生，消防局呼籲民眾勿在家中堆置雜物，平時要做好居家防火安全，守護家人及自身安全。

▲民眾勿在家中堆置雜物，會造成救災逃生不易，平時要做好居家防火安全，守護家人及自身安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局指出：1、家中避免堆積雜物：家中勿堆積雜物，否則火災時火勢容易因延燒到可燃物而迅速擴大，也因高火載量，將造成火勢猛烈。尤其不要在梯間或逃生通道上堆積雜物，會影響逃生動線，增加救援困難度，致更大生命財產損害。2、建議室內裝潢使用耐燃材料，窗簾地毯使用防焰物品：家中如果使用耐燃材料、防焰物品，可爭取更多逃生時間或避難空間。
3、每個居室至少安裝1只住宅用火災警報器：住宅用火災警報器具有價格便宜、安裝容易、及早偵知火災等優點，建議家中每個居室都要安裝，達到及早反應、及早逃生的目的。4、養成良好的電氣使用習慣：用電不超過負載、電線不綑綁折損、插頭不潮濕污損、電源插座不用不插、電器周圍不放可燃物、沒有安全標章的電器不要使用，延長線不可一條接一條串聯使用。5、烹煮食物應「人離火熄」：煮東西，不離開；人離開，火要熄。

▲民眾勿在家中堆置雜物，會造成救災逃生不易，平時要做好居家防火安全，守護家人及自身安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，家中若堆置大量可燃物，火災發生時容易造成火勢擴大，且阻礙住戶逃生動線，增加救災的困難，提醒民眾檢視並改善家中火災危害因子，移除居家生活中潛在的危險，讓居家環境更安全，住得更安心。

消防局局長李明峯指出，使用電器時切勿將高耗電量的電器共用同一組延長線，或在串聯之多組延長線中使用，避免因過載而引發危險。此外，為能提早偵知火災發生，民眾家中務必安裝住宅用火災警報器，能爭取火災初期的反應時間，保障生命財產安全。

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