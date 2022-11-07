再酸王必勝「被拍到有小三」　徐巧芯：我絕對沒找狗仔拍陳時中！

▲國民黨台北市議員徐巧芯。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨台北市議員徐巧芯6日深夜爆料，民進黨台北市長候選人陳時中「十指緊扣、緊緊摟住」聯合醫院松德院區副院長李雅玲，其丈夫也在一旁，使指揮中心指揮官王必勝留言回擊，力挺陳時中。對此，徐巧芯7日再度酸說，「正告被拍到有小三的王必勝」，只要敢點名她的名字，就一定會告王必勝。

徐巧芯6日晚間貼出陳時中摟女子的照片，使王必勝在底下留言「候選人沒做事只會黑防疫、扯疫苗，同黨側翼聘狗仔跟拍傷無辜，選風極其敗壞。這是市民要的嗎？」

徐巧芯7日中午在台北市議會接受媒體訪問，針對綠營解釋夫妻檔也在現場，包括紙風車、王必勝都質疑抹黑？徐巧芯回應，自己只是陳述事實，也沒有扭曲任何情況，事實就是呈現出陳時中在現場，並於晚上8時至10時左右，當要離開時做出摟肩、十指緊扣動作。

徐巧芯提及，根據原本要上刊的媒體內容，裡面寫著陳時中「依依不捨、不願離開」，在幕僚催促下才上車離去，「這是沒有辦法刊登出來的媒體所寫內容。」自己從來不會評論其他人，只是針對陳時中一人，「鹹豬手」是她看完照片、沒辦法被刊登的媒體描述後，自己的個人主觀評論，如果綠營覺得是抹黑，認為她的文章中有任何不實地方，「歡迎來提告我！」

此外，徐巧芯也喊話，「我要在這正告，被拍到有小三的王必勝指揮官，他在留言裡面用暗示方式，似乎想隱射我去找狗仔偷拍陳時中，用『同黨側翼』4個字卻不敢指出我的名字，我絕對沒找狗仔跟拍陳時中，我的財力也完全不可能做到這事情。」

徐巧芯強調，這只是媒體本來要報導，但因故無法上刊的內容，輾轉到了她手上，「所有證據我都有，所以王必勝你只要敢點名我的名字，我一定告你。」

另外，前議員王浩宇貼出多張徐巧芯與前總統馬英九的摟肩握手照，徐巧芯回擊，「我覺得這一般正常人都可以分出來差異啦！」如果民進黨分不出來，覺得陳時中這樣的做法分際OK，那歡迎可以繼續，「你們就直接告訴大家，『對！我們就是要這麼做！這是沒有問題的！』」

▼徐巧芯爆料陳時中摟女照，王必勝底下留言批評「同黨側翼聘狗仔跟拍傷無辜」。（圖／翻攝自徐巧芯臉書粉專）