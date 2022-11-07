民進黨團揭穿張善政「9大詐術」　蹭台灣大賽選前就跳票

▲張善政（左）日前發文遭指穿錯主場球衣的顏色。（圖／翻攝自Facebook／張善政）

記者呂晏慈／台北報導

桃園市長選戰選情膠著，民進黨立法院黨團7日揭露國民黨桃園市長候選人張善政的「9大詐術」，包括蹭棒球卻穿錯球衣、聲明選後看棒球但總冠軍賽13日就結束了，是選前就跳票的「芭樂票」。民進黨桃園市議員楊家俍則透過臉書發文批評，選舉到了還拿球隊總冠軍打賭當作選舉造勢，真的要挺國球就買票進場，不是找人站在門口拉票。

民進黨團今天上午舉行「詐騙總顧問，揭露張善政的9大詐術」記者會。會中指出張善政9大詐術，包含無心無意，桃園陌生人；亂開芭樂票，未當選就跳票；人前冷淡、人後熱絡；背書假藥，民眾受害；參選前不熟，選舉才來裝熟；報告抄襲裝聾作啞；自我吹噓、收割成果；任內卡關、選舉才來騙票；抹黑桃園、不擇手段。

黨團幹事長羅致政表示，樂天桃猿5日主場穿白色衣服，張善政當天卻穿客場、深色衣服，「這不是要蹭熱度、或是對棒球不了解」，無心無意證明是選舉才表現出投入，此外，在中職總冠軍賽時，張說因為選舉行程滿，選完會陪桃園人觀看棒球比賽，但總冠軍賽打到最慢將在13日結束，按照他的說法，選後才看球的話，顯然是芭樂票。

羅致政也指控，張善政與經濟黨、致公黨緊密，卻是人前人後不一樣臉孔。黨團副幹事長黃世杰則說，張去參加賣假藥活動，幫論壇發聘書給講師，他深度參與統派小黨活動，「背書假藥」，如今卻稱只是一張合照而已。