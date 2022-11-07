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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高虹安公款私用買生理用品、餐費收據明細曝　李姓前助理領走16.8萬

▲▼高虹安「立院助理實質工作證據」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲高虹安「立院助理實質工作證據」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

國民黨新竹市長候選人林耕仁7日指控民眾黨立委高虹安國會辦公室的支出，包括治裝費、生理用品、餐費、洗頭費，甚至購買新書「面試郭台銘」，還要助理上繳現金到辦公室帳戶，累計達87萬元；而林耕仁競選辦公室也一次公布數張收據明細的照片。

林耕仁上午召開記者會時指出，吹哨者提供的內部資料顯示，從2020年3月高虹安剛擔任立委到同年的12月底，多名高虹安辦公室公費助理都須上繳到辦公室帳戶，每次金額從1萬元至7萬多元不等。

在支出方面，包含治裝費、委員洗頭、購買產品、助理禮金、高鐵車票、限量日系玩偶、女性生理用品、黑糖薑母茶、卸妝棉補充包，以及與民眾黨秘書長媒體餐敘等，甚至是購買新書「面試郭台銘」，以及職棒球票等，支出明細五花八門。

其中，還有兩筆支出，分別是8萬元及8萬8000元，名目為「給某位英文名J開頭的助理」，而根據留存的領據，是由李姓前助理領走現金，一次為8萬8000元、一次是8萬元，總共是16萬8000元。根據統計，公費助理一共上繳87萬5,861元。

▼林耕仁 。（圖／記者陳凱力攝）

▲▼林耕仁 。（圖／記者陳凱力攝）

對此，林耕仁向高虹安提出質疑：第一，為何辦公室公費助理，必須上繳現金到辦公室帳戶？第二，為何錢的絕大部分支出，都是高個人使用？第三，為何這些錢，甚至支應民眾黨秘書長、黨團三長、黨員座談會，甚至要支應民眾黨黨代表選舉登記費？最後，為何李姓前助理可以直接領走16萬8千元？

林耕仁再問，助理上繳金錢，作為她個人支出使用？是不是為了滿足她個人及民眾黨各項支出使用，浮報助理加班費甚至助理薪資。他說，如果是，就已經涉嫌違反貪污治罪條例利用職務詐取財物罪；如果不是，必須請高虹安出來解釋這些支出真正的來龍去脈。

根據高虹安辦公室吹哨者提供的資料， 從109/3開始到同年12月底，多位公費助理都需入金到辦公室帳戶，每次金額從1萬到7萬不等，附上收據、領據等等，這些錢在支出方面，包含：
治裝費
委員洗頭
購買產品
限量日式玩偶
女性用品
黑糖薑母茶
卸妝棉補充包
民眾黨餐敘
與某某院長聚餐
議員座談會
黨團餐敘
購買面試郭台銘書籍
高虹安午餐晚餐
中興大樓往返富邦來往車資
增聘其他助理的獎金

▼國民黨新竹市長候選人林耕仁指控民眾黨立委高虹安公款私用單據。（圖／林耕仁競選辦公室提供）

▲▼國民黨新竹市長候選人林耕仁指控民眾黨立委高虹安公款私用單據。（圖／林耕仁競選辦公室提供）

▲▼國民黨新竹市長候選人林耕仁指控民眾黨立委高虹安公款私用單據。（圖／林耕仁競選辦公室提供）

▲▼國民黨新竹市長候選人林耕仁指控民眾黨立委高虹安公款私用單據。（圖／林耕仁競選辦公室提供）

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