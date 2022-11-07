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立院內政委員會考察鍾東錦「農地砂石山」　籲苗栗縣府開罰

無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦被爆違法砂石囤積等情事，立法院內政委員會7日前往苗栗縣卓蘭鎮考察，直擊農地上已「長出」一座砂石山，明顯涉及違反《區域計畫法》、《水土保持法》、《農田水利法》的狀況。民進黨立委沈發惠指出，如此蹂躪與踐踏苗栗的土地，除了卓蘭以外，同時也發生在南庄、銅鑼等地，更令人憤怒的是這些違法行為與事實並不是過去式，而是現在進行式。

▲民進黨立法院黨團今天考察鍾東錦砂石場。（圖／湯蕙禎國會辦公室提供）

▲立法院內政委員會今天前往苗栗考察時，接受媒體聯訪。（圖／湯蕙禎國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

▲▼鍾東錦砂石堆積。（圖／民進黨團提供）

▲民進黨團日前質疑鍾東錦在農地堆積砂石，高度甚至觸及旁邊的高壓電塔。（資料照／民進黨團提供）

面對外界指控違法囤積砂石，鍾東錦日前回應，他已經10年沒有經營砂石，有些土地承租給砂石場堆置砂石，就像房子裡面東西擺不下而擺在外面，違規堆置若有罰款就是6萬元的事，「等於只是不小心撿了葡萄、卻被當成偷摘西瓜一樣的意思」，因選舉把很多事情故意放大，大可不必。

立法院內政委員會今天前往苗栗縣卓蘭鎮考察，現勘卓蘭鎮水廠段農牧用地砂石堆置的情形，據指出，一行人抵達現場後，看到的是在農地上已長出一座砂石山，明顯涉及違反《區域計畫法》、《水土保持法》、《農田水利法》，並造成環境污染、違反環保法令等諸多違法情事，同行所有委員立即要求各機關、苗栗縣政府、司法檢調都應動起來、積極查察不法，以還給卓蘭受害居民公道。

沈發惠表示，從衛星影像空拍圖來看，在2006年時還是一片綠意盎然的農地，當從鍾東錦接手後，特定農業區的農牧用地就變成了砂石場，更令人難以置信的是經過十幾年來不斷擴張面積，甚至出現了一整座的砂石山，砂石山快比高壓電塔還高，真的是令人瞠目結舌，難以置信眼前的現況。

民進黨立委湯蕙禎補充，日前服務團隊也接獲當地居民的陳情，砂石長期排放洗砂水已造成的周邊的水污染，機具運轉時所發出的躁音，及滿天飛舞的沙塵已嚴重影響到周邊居民的生活起居，多年以來，民眾向縣政府投訴，卻沒有得到任何回應，甚至還受到黑道的暴力威脅。

民進黨立委洪申翰表示，農牧用地依法應做為農牧使用，而現在卻成了砂石場，明顯已違反《區域計畫法》，依法可處罰鍰，若未停止使用、恢復原狀，還涉有刑責，是可以移送法辦。他指出，同時眼前的砂石場的堆置高度超過安全規範，是否已違反《水土保持法》？砂石山距離電塔那麼近，若發生倒塌時會不會壓垮高壓電塔影響苗栗用電？另從空照圖還可以看出，砂石不只堆置在農牧用地，更已經違法越界到水利地，也違反《水土保持法》、《農田水利法》。

眾立委當場要求各相關機關、苗栗縣政府應依法行政，立即查處不法、依法開罰，甚至移送司法調查，同時提醒苗栗縣基層公務人員，「請你們要保護好自己，把相關證據跟資料保存好，不要因為被施壓而捲入包庇圖利、《貪污治罪條例》的重罪」，司法檢調機關更應該動起來，主動查緝是否有不法之處，還長期受害的卓蘭居民公道。

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