陳時中被指「綠共一家親」　曹興誠：應該去問問柯文哲

▲曹興誠（左）與陳時中（右）同台。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨台北市長候選人蔣萬安在辯論會指控「綠共一家親」，聯電前董事長曹興誠7日舉行「為阿中部長說幾句公道話」記者會時受訪說，他沒有詳細資料能證明這件事，如果要講「綠共一家親」，只想台北市長柯文哲自稱綠的，也老是在講「兩岸一家親」，大家應該去問問柯到底是不是「綠共一家親」？

曹興誠今天表示，前總統馬英九以前講一中各表，其實一中各表是在消滅台灣主權，因為在台灣上面加了莫名其妙的一個中國，這會把至高無上的主權壓制掉，馬英九在傷害台灣主權，中國國家主席習近平2019年講明沒有一中各表，只有一個中國，馬英九也被打臉了，馬被打了耳光後至今沒有反省檢討改變，還在講這些是不符合事實，也不符合原來的意旨。

曹興誠直指，面對中共，兩岸謀和時機已經過了，因為習近平現在做皇帝，連他的恩人、前國家主席胡錦濤都不能謀和了，以前毛澤東把中國國務院前總理林彪都給殺了，中國共產黨不會跟人謀和的，馬英九還在講謀和是騙大家，現在沒有這個時機，還叫大家避戰，中國對台統戰無所不用其極，已經深入所有角落，避戰是要避到哪去？

曹興誠強調，有一些「匪媒」中共嘍囉在台灣，天天跟民眾講打不過中共、美國人不會來幫你，台灣趕快投降，不然會有傷亡，用這個在催眠，要讓人上賊船，這種宣傳、滲透是會讓台灣更容易引起中共的殺機，舉例來說，這次俄羅斯總統普丁攻打烏克蘭之前，有人跟普丁說只要兩周烏克蘭就會投降，普丁就是相信這種錯誤言論才揮兵攻打烏克蘭，結果發現烏克蘭英勇抵抗，普丁如果當初知道烏克蘭人會團結反抗，就不敢出兵了，所以台灣應該團結起來展現抗戰到底決心，備戰團結才能遏阻中國的侵略，想要逃跑反而會招來殺機。

此外，對於蔣萬安指綠共一家親，陳時中表示，他其實不太想要回答這樣亂扣帽子、毫無根據的指控，尤其蔣萬安自己的家人還在做相關謀和的生意，「沒有所謂綠共一家親的問題」，台灣不管是在心理、國防、國力各方面都要做好準備，未來如果他當市長，也會加強民防組織、人力、民防法資料庫、發行民防手冊等，而像是瑞典民防手冊裡也有提到的假訊息問題，台灣也要加強民眾對於假訊息的認知與瞭解。

陳時中表示，隱形的戰爭已經開始，不管是資訊戰、認知戰都無所不在，如果沒辦法認知到這樣的情況，最後就會變成台灣的悲哀，之前馬英九說「兩岸主權互不隸屬」是空話，請問蔣萬安認為這是不是空話？如果蔣萬安沒有講出對於兩岸主權到底是否互不隸屬的態度、不簽相關的不投降協議書，還要來扣帽子，這不是一個要選市長的候選人應有的態度。