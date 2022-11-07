周玉蔻也告高虹安！　反控對方「涉嫌誣告」

▲資深媒體人周玉蔻。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨新竹市長候選人高虹安7日針對聘用男友李忠庭擔任國會公費助理遭指涉及詐領助理費大動作回擊，除了拿出李忠庭工作紀錄，另有關被控為小三一事，將對撰寫報導的記者及資深媒體人周玉蔻提告。對此，周玉蔻也回擊，稱已經委託律師向持續揑造、栽贓、抹黑她本人，並涉嫌誣告的高虹安，向台北地檢署提出刑事訴訟控告案。

高虹安被爆與李忠庭交往時，男方還處婚姻關係。周玉蔻日前引述資深媒體人邱明玉的話，稱鴻海創辦人郭台銘反對兩人交往，因此高虹安曾答應要結束感情，沒想到最後卻欺騙了郭台銘。《自由時報》則報導，調查局北機站獲報，檢舉人稱李男在鴻海任職期間有過一段婚姻，當時疑似就與「上司」高虹安產生情愫。不過後來李男當高虹安的助理時，已恢復單身。

高虹安7日上午9時半偕同委任律師陳宗豪，以及李忠庭委任律師鍾維翰，召開「立院助理實質工作證據」記者會，除秀出李男實質工作的對話證據外，也曝光李男的戶口名簿，證明李男已在2015年離婚，並將針對不實指控提告。

周玉蔻隨即反擊，透露「本人已經委託律師向持續揑造、栽贓、抹黑本人，並涉嫌誣告的高虹安向台北地檢署提出刑事訴訟控告案。」