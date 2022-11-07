▲陳時中被爆料伸出鹹豬手。（圖／台北市議員徐巧芯提供）

記者朱祖儀／綜合報導

民進黨台北市長候選人陳時中6日被爆料，「十指緊扣、緊緊摟住」聯合醫院松德院區副院長李雅玲，引起外界熱議。對此，作家溫朗東認為，此次台北市議員徐巧芯的烏龍爆料，對陳時中的選情不會有影響，反而暴露了辯論會後，對手陣營的焦慮感，他也同時分析未來台北市長選舉的走向。

溫朗東在臉書表示，徐巧芯的烏龍爆料不會影響到陳時中的選情，反而暴露了台北市長辯論會之後，國民黨台北市長候選人蔣萬安陣營濃厚的焦慮感。他也分析辯論會後，蔣萬安和陳時中的狀況，雖然蔣萬安在辯論會架式不錯，不會失去原本的支持者，但陳時中溫暖的結辯也感動很多人，氣勢也在上升中。

▲溫朗東認為，徐巧芯的爆料意外暴露蔣萬安陣營的焦慮感。（圖／台北市長候選人電視辯論會主辦方提供）

溫朗東認為，整場辯論會關鍵在於無黨籍台北市長候選人黃珊珊表現太差，因為她的主力票源是青年搖擺票，變換速度很快，這些人對於黃珊珊原本有很高期待，「想像她是個旁徵博引，對市政瞭若指掌，講數字講金句炮打藍綠火力十足的進步派」，不過她實際上表現出來的只是平庸的行政官僚，和其支持者落差很大。

溫朗東說，黃珊珊、台北市長柯文哲、民眾黨新竹市長候選人高虹安3人試著保持微妙的距離，但對於青年搖擺票而言，他們都是非藍非綠的代表，是「三位一體」，柯文哲淹水亂跑、高虹安連環爆，如今民眾黨的主力牌變成朱學恒，這都產生品牌貶值的連帶效應，導致黃珊珊的選情崩盤。

▲溫朗東認為黃珊珊在辯論會的表現太差。（圖／台北市長候選人電視辯論會主辦方提供）

溫朗東指出，黃珊珊先是在辯論會埋下伏筆，提出「台北限電」問題，之後再劍指民進黨立委高嘉瑜，「對政治比較有敏銳度的朋友都知道，黃珊珊一旦市長敗選，要延續政治生命，下一站就是跟高嘉瑜競爭港湖立委」。

溫朗東也說，辯論會之後沒有影響到蔣萬安和陳時中的基本盤，主要看黃珊珊的支持者會流動到哪邊，「黃珊珊的崩盤，對陳時中是有利的。從蔣萬安陣營的頻頻出招，就知道蔣萬安正被陳時中拉近」。該如何爭取這些票數，其實陳時中去幫民進黨新竹市長候選人沈慧虹站台，就已經解答了，「幫沈慧虹就是對抗高虹安，也就是對抗柯文哲」，因為陳時中直接對壘黃珊珊，會引起對方支持者反感，所以可以針對柯文哲8年市政，以及柯黨的新竹「逃生路線」進行圍堵。

▲溫朗東認為，北市選戰最後要看陳時中和蔣萬安如何搶選票。（圖／台北市長候選人電視辯論會主辦方提供）

最後溫朗東分析，九合一選舉進入倒數階段，北市的主戰場如果是「陳時中的認真vs.柯文哲的投機」，陳時中會擊敗蔣萬安；如果主戰場陷入疫情疫苗的泥淖，則會是蔣萬安獲勝。如果只能灌注資源在一個議題，那就是打大巨蛋，這題最能凸顯藍白面對財團的腐敗無能。