蘇貞昌轟徐巧芯「為選舉扭曲抹黑」：陳時中是單純醫師聚會

▲徐巧芯爆料，民進黨台北市長候選人陳時中與一名聯合醫院女主管摟肩、握手。（圖／翻攝自徐巧芯臉書粉專）



記者陶本和／台北報導

國民黨台北市議員徐巧芯6日晚間透過臉書公布數張照片，影射民進黨台北市長候選人陳時中「鹹豬手」。對此，陳時中7日反駁強調，這是公開場合，沒有所謂鹹豬手問題，徐巧芯蹭熱度不道德；而行政院長蘇貞昌受訪時也說，這單純是醫師聚會，人家夫妻也一起參加，「不要為了選舉利用狗仔偷拍的照片來扭曲抹黑」。

對於徐巧芯丟出照片指控鹹豬手，陳時中上午受訪時表示，他還原那天晚上，當天是藝文界的一場餐敘，當天8點多用過餐後過去那邊，因為與會者是非常熟的朋友，多聊了兩句，沒有所謂鹹豬手的問題，那是一個公開的場合，用這樣看圖說故事。

▼曹興誠「幫阿中部長說幾句公道話!」記者會，陳時中於會中回應徐巧芯指控的摟人妻照事件。（圖／記者屠惠剛攝）



陳時中表示，當天與會者都是在醫界、藝文界、文化界相當努力的人，這樣對人格的侮蔑不應該，在選舉裡面每天都要照好幾百張的照片，有些支持者相當熱情，他也是欣然接受，熱情應該還是讓它能夠在。陳時中也大酸徐巧芯說，可能在藍營裡面有些議員可能在選舉有些困難吧，所以需要蹭熱度，但用這樣的方式來蹭聲量、蹭熱度，這樣非常不道德，希望選舉回歸正軌。

在此同時，蘇貞昌受訪時也說，紙風車執行長有出來聲明，這是很單純的醫師聚會，人家是夫婦一起參加，不要為了選舉利用狗仔偷拍的照片來扭曲抹黑。

▼徐巧芯爆料陳時中牽手人妻，變成網友的梗圖大賽。（圖／翻攝自Facebook／峰狂打臉94爽！）

