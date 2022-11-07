陳時中被爆又摟又牽人妻　游淑慧怒問：這是正常社交禮儀？

▲國民黨台北市議員徐巧芯公布民進黨台北市長候選人陳時中照片控有爭議。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨台北市議員徐巧芯6日爆料，稱民進黨台北市長候選人陳時中與已婚女子兩人「十指緊扣」，並曝光牽手照，而同黨的台北市議員游淑慧表示，社會上有時候會看到，有些在上位者的男性，趁著酒後藉酒裝瘋、毛手毛腳，而有這樣的舉動時，通常是習慣成自然，「身為女性，阿中的摟肩行為，我是覺得不舒服、毛毛的；身為男性的網友們，如果有人酒後這樣牽您夫人的手、摟她的肩，您覺得是正常的社交禮儀嗎？」

徐巧芯6日晚間於臉書PO出一張餐會照，只見陳時中摟、握著一名女性的手。徐巧芯說明，「圖中女子為北市聯醫松德院區副院長李雅玲，非常聰明又優秀，她的丈夫丁金聰也在，不過陳時中狀態或許是微醺吧，一直摟著她、握著她的手，一直到幕僚催促才依依不捨的離去，白話文就是傳說中的鹹豬手啦。」

游淑慧說，辯論會中，陳時中邀請其他候選人去看《流麻溝15號》 ，想要用悲情牌老招在北市長選舉，但在他看完電影的那一天，感嘆台灣的民主是踏過多少的血淚才得到之後，晚上就快樂去吃低消8萬的美食美酒。

游淑慧批評，陳時中吃一餐要一般上班族2個月的薪水，然後談民主的血淚，現在的民進黨已經不是那個流血流淚的政黨，現在的民進黨已是民脂民膏、吃香喝辣的政黨。抗中保台、白色恐怖都用了，結果只是黔驢技窮，人設崩塌，社會上會看到有些在上位者的男性，藉酒裝瘋而毛手毛腳，大家兩性平權概念，真的還需要努力。不要說是女生是自己靠過來、主動牽手的，也不要說只是交情好，習慣這樣，照片都會說話。

對於爭議，陳時中競總回應，陳時中當晚受邀參加友人餐敘，照片中的人物為仁愛醫院丁金聰副院長夫婦等人，蔣萬安、徐巧芯等人一再使出狗仔行徑，連陳時中與友人餐敘都可以看到黑影就開槍，抹黑陳時中與選舉無關的民眾，難道蔣萬安選情已岌岌可危至此？需要一而再、再而三使出奧步蹭流量、抹黑其他候選人？蔣萬安所謂的矽谷經驗，就是派狗仔跟騷、拿照片影射對手？