好市多驚見「討債蛋糕」噴紅漆　苦主慶生開箱瞬間尷尬了

▲純白蛋糕配上暈開的紅色字體，讓網友們笑說「根本是討債集團噴漆」。（圖／翻攝自臉書社團／Costco好市多商品經驗老實說，下同）

網搜小組／柯沛辰報導

許多人替親友慶生時，都會送上精心挑選的生日蛋糕。不過，一名男網友懊悔表示，他近日訂購好市多的客製蛋糕，想追求典雅大方的風格，特意選了純白色的蛋糕，並寫上賀詞，不料工作人員選擇紅色的文字，顏色還暈開，讓網友看完笑說「根本是討債集團噴漆」。

原PO在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」貼出照片，建議大家以後還是讓好市多工作人員配置款式跟顏色。他說，為了慶祝夥伴生日，他訂了一個一個客製蛋糕，有12種款式可選，還可以寫賀詞，但他想說典雅一點，只選了純白款，沒選文字顏色，結果成品讓他傻眼。

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照片中可見，白色蛋糕上擠滿白色奶油，還有3朵高雅的造型花飾，但一旁的紅色字體卻暈染開來，讓他看了五味雜陳，「錯誤期待，算我錯...我選了純白，他們（工作人員）選了熱情紅的字體...我下次會乖乖買隔壁的藍莓起司蛋糕。」

許多網友看完紛紛表示，「好像別人欠錢，在別人家的鐵門噴的感覺」、「這三個紅字警告意味濃厚」、「怎麼有種噴漆討債的既視感」、「還錢，小夥伴」、「暈得很有意境耶，下次請他寫玫瑰瞳鈴眼好了」、「夥伴看到會心一笑，這個生日就值了」、「想看好市多如何寫出：龘」、「10吋399也太划算了吧！」

還有人提出解方，「去買一盒藍莓把玫瑰花旁邊給鋪滿，把字蓋掉就美了」、「店內買馬卡龍擺上去」、「就當是紅葉蛋糕」、「灑一些彩色糖粉」、「我會趕快去買水果切一切擺上去」、「放一些水果小餅乾軟糖跟公仔就很豐盛」、「下次可以自己剪紙形狀在上面撒粉（可可、抹茶、草莓等）就挺棒的！」

不過，也有網友持不同看法，「記得女兒兩歲生日時，婆婆熱情地說她來準備，結果她拿著蛋糕出來時不小心滑一跤....那一年，小孩的2歲蠟燭插在一坨蛋糕上，當下覺得有點無言，但過了好多年的生日，再特別的蛋糕都沒有記憶中的那個2歲蛋糕讓人印象深刻了。我想，當你打開盒子慶祝的當下，大家看著蛋糕笑歪的樣子，真的會歡樂到，深刻的回憶無價。」

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