　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

好市多驚見「討債蛋糕」噴紅漆　苦主慶生開箱瞬間尷尬了

▲▼好市多驚見「討債蛋糕」噴紅漆　苦主慶生開箱瞬間尷尬了。（圖／翻攝自臉書社團／Costco好市多商品經驗老實說）

▲純白蛋糕配上暈開的紅色字體，讓網友們笑說「根本是討債集團噴漆」。（圖／翻攝自臉書社團／Costco好市多商品經驗老實說，下同）

網搜小組／柯沛辰報導

許多人替親友慶生時，都會送上精心挑選的生日蛋糕。不過，一名男網友懊悔表示，他近日訂購好市多的客製蛋糕，想追求典雅大方的風格，特意選了純白色的蛋糕，並寫上賀詞，不料工作人員選擇紅色的文字，顏色還暈開，讓網友看完笑說「根本是討債集團噴漆」。

原PO在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」貼出照片，建議大家以後還是讓好市多工作人員配置款式跟顏色。他說，為了慶祝夥伴生日，他訂了一個一個客製蛋糕，有12種款式可選，還可以寫賀詞，但他想說典雅一點，只選了純白款，沒選文字顏色，結果成品讓他傻眼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

照片中可見，白色蛋糕上擠滿白色奶油，還有3朵高雅的造型花飾，但一旁的紅色字體卻暈染開來，讓他看了五味雜陳，「錯誤期待，算我錯...我選了純白，他們（工作人員）選了熱情紅的字體...我下次會乖乖買隔壁的藍莓起司蛋糕。」

許多網友看完紛紛表示，「好像別人欠錢，在別人家的鐵門噴的感覺」、「這三個紅字警告意味濃厚」、「怎麼有種噴漆討債的既視感」、「還錢，小夥伴」、「暈得很有意境耶，下次請他寫玫瑰瞳鈴眼好了」、「夥伴看到會心一笑，這個生日就值了」、「想看好市多如何寫出：龘」、「10吋399也太划算了吧！」

還有人提出解方，「去買一盒藍莓把玫瑰花旁邊給鋪滿，把字蓋掉就美了」、「店內買馬卡龍擺上去」、「就當是紅葉蛋糕」、「灑一些彩色糖粉」、「我會趕快去買水果切一切擺上去」、「放一些水果小餅乾軟糖跟公仔就很豐盛」、「下次可以自己剪紙形狀在上面撒粉（可可、抹茶、草莓等）就挺棒的！」

不過，也有網友持不同看法，「記得女兒兩歲生日時，婆婆熱情地說她來準備，結果她拿著蛋糕出來時不小心滑一跤....那一年，小孩的2歲蠟燭插在一坨蛋糕上，當下覺得有點無言，但過了好多年的生日，再特別的蛋糕都沒有記憶中的那個2歲蛋糕讓人印象深刻了。我想，當你打開盒子慶祝的當下，大家看著蛋糕笑歪的樣子，真的會歡樂到，深刻的回憶無價。」

▲▼好市多驚見「討債蛋糕」噴紅漆　苦主慶生開箱瞬間尷尬了。（圖／翻攝自臉書社團／Costco好市多商品經驗老實說）

▲▼好市多驚見「討債蛋糕」噴紅漆　苦主慶生開箱瞬間尷尬了。（圖／翻攝自臉書社團／Costco好市多商品經驗老實說）

►買一組爽喝1禮拜，竹炭水超值下殺

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►「不老男神」伊正凍齡的秘密是這個！

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
徐巧芯影射摟肩「鹹豬手」　陳時中競辦緊急回應
徐巧芯爆陳時中餐會照　「摟已婚女子」丈夫就在旁邊
槓上新北炸物店老闆！唐寶寶媽媽「曾遭棄養」背景超驚人
男友睡覺「一手必插內褲」她傻眼　專家曝原因

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／老鼠暴衝逃脫黏鼠板法陣　店員嚇到狂尖叫！

好市多驚見「討債蛋糕」噴紅漆　苦主慶生開箱瞬間尷尬了

永和炸物店遭負評灌爆永久停業！附近住戶爆料「還接外送單」

女逛好市多突「頭痛＋想吐」！原因曝光釣出一票苦主：逛半圈就暈

槓上新北炸物店老闆！唐寶寶媽媽「曾遭棄養」背景超驚人

愛車慘遭硬上！他目睹脫褲男癡情抖動崩潰　「人與車連結」影曝光

少子化辦公室編7.9億只開一次會？衛福部澄清

炸物老闆黑歷史起底！掐攤商脖子挨告　住戶曝他「講話很大聲」

2022藝術進區台南佳里　黃偉哲邀民眾共賞紙風車經典戲《武松愛老虎》

一張圖秒懂下周天氣變化！　「全台放晴」時間點曝

忘帶40元闆報警抓唐寶寶　炸物店遭1星灌爆永久停業

左轉機車被撞噴飛解體　後方駕駛嚇喊：完了×11

Makiyo怒控老公6罪狀：很表面！　「灌水逼減肥、直接收行李走人」

驚悚片！騎士遭撞「機車空中解體」慘死　目擊者連喊11聲「完了」

迴轉壽司霜淇淋隱藏吃法　「加爆抹茶粉」內行才懂

調皮弟一本正經練習演講　一聽竟是《稻香》姐笑噴

林玉書退《全明星4》遭酸又沒出賽！　親揭傷勢「再多一點腳就會斷」

因車禍脖子以下全癱瘓　男復健後能行走、爬山

台版柬埔寨男墜11樓慘死　日月潭尋獲遺體僅剩軀幹

手機修一半爆炸冒白煙！　店員急踢下桌竟瞬間起火

影／老鼠暴衝逃脫黏鼠板法陣　店員嚇到狂尖叫！

好市多驚見「討債蛋糕」噴紅漆　苦主慶生開箱瞬間尷尬了

永和炸物店遭負評灌爆永久停業！附近住戶爆料「還接外送單」

女逛好市多突「頭痛＋想吐」！原因曝光釣出一票苦主：逛半圈就暈

槓上新北炸物店老闆！唐寶寶媽媽「曾遭棄養」背景超驚人

愛車慘遭硬上！他目睹脫褲男癡情抖動崩潰　「人與車連結」影曝光

少子化辦公室編7.9億只開一次會？衛福部澄清

炸物老闆黑歷史起底！掐攤商脖子挨告　住戶曝他「講話很大聲」

2022藝術進區台南佳里　黃偉哲邀民眾共賞紙風車經典戲《武松愛老虎》

一張圖秒懂下周天氣變化！　「全台放晴」時間點曝

死亡影片！遊客無視警告入穴開心探險　下一秒慘死

私大生憂成績不好「能進台積電？」過來人曝1方法：吊車尾都能翻轉

陳其邁「深夜突襲」千字文⋯臉書感性談這事　粉絲讚：高雄驕傲　　

戴維斯自信「別隊害怕湖人」　5連敗後仍樂觀原因曝

營養師點名「4大物品」千萬別微波，小心引發爆炸

影／老鼠暴衝逃脫黏鼠板法陣　店員嚇到狂尖叫！

好市多驚見「討債蛋糕」噴紅漆　苦主慶生開箱瞬間尷尬了

德國傘兵精銳部隊發展　「埃本埃美爾要塞」奇襲一展雄威

再戰十年！《刀劍神域》十周年紀念、宣布推出SAO全新原創劇場版

厄文遭禁賽後籃網2連勝　KD冷血三分讓詹皇嗨喊：殺手

女搭電梯「手機掉縫裡」　與男友尷尬對視超爆笑

生活熱門新聞

女逛好市多突想吐！釣出一票苦主+1

唐寶寶媽媽過往背景曝光！曾遭生母棄養

愛車慘遭硬上！他目睹脫褲男癡情抖動崩潰

炸物店老闆「臉書被挖出」　砸500多萬收藏公仔

炸物老闆黑歷史起底！曾掐攤商脖子挨告

永和炸物店遭爆永久停業！住戶：還在接單

快訊／唐寶寶媽媽PO文　只求炸物老闆「做1事」

千年罕見「月全食掩天王星」11/8登場　天文虛擬主播直播解說

「梨泰院事件我在現場！」他還原當天真實狀況

結婚7年！二寶爸「被妻狂綠4次」苦忍　網看怒了

好市多驚見「討債蛋糕」　開箱瞬間尷尬了

唐寶寶買炸物忘帶40元　老闆怒吼報警

炸物店被1星灌爆「突從Google地圖消失」

一張圖秒懂下周天氣變化！　「全台放晴」時間點曝

更多熱門

相關新聞

女逛好市多突想吐！釣出一票苦主+1

女逛好市多突想吐！釣出一票苦主+1

美式賣場好市多（Costco）販賣許多高CP值的好物，是許多人採買日常用品的好去處。不過，有女網友近日去逛好市多時，賣場疑似沒開冷氣，導致室內悶熱，更讓她出現頭痛、想要嘔吐的症狀，奉勸網友「沒很大需求別進好市多」。貼文曝光後，引發不少網友共鳴，直言「逛半圈就開始頭暈了」、「假日絕不去好市多」。

「好市多神物特價」媽搬12盒塞滿車　網笑當嫁妝

「好市多神物特價」媽搬12盒塞滿車　網笑當嫁妝

好市多辣妹穿黑絲襪　放送逆天長腿太火辣

好市多辣妹穿黑絲襪　放送逆天長腿太火辣

美女醫慶生一吹…下秒「瀏海整片燒起來」！

美女醫慶生一吹…下秒「瀏海整片燒起來」！

爸買爆好市多12箱神物　去年也這樣搬：養女兒真燒錢

爸買爆好市多12箱神物　去年也這樣搬：養女兒真燒錢

關鍵字：

好市多討債蛋糕紅色油漆客製化慶生壽星

讀者迴響

熱門新聞

女逛好市多突想吐！釣出一票苦主+1

徐巧芯爆陳時中餐會照「摟已婚女」

蔡依林演唱會「黃牛炒到13.8萬」！　2原因鐵粉灌爆

立冬要來了！5生肖犯太歲注意

唐寶寶媽媽過往背景曝光！曾遭生母棄養

繳完頭期款「沒錢裝潢」　他硬住毛胚房

1分鐘「啪啪啪」1140下　20歲男破金氏紀錄

女星不爽「10歲女跟許老三當朋友」！控：她當丫鬟陪跳

男友睡覺「一手插內褲」專家曝原因

IKEA桌子竟是「紙糊的」！女苦主抱怨遭打臉

網嘲徐巧芯　曬3舊照：靠超緊

烏龍爆料陳時中牽手人妻？　紙風車執行長開嗆徐巧芯

拒絕對方別說「不好意思」

賀瓏笑超粒方「換臉還是醜」！道歉被甩巴掌

快訊／報警抓唐寶寶！炸物店「永久停業了」

更多

最夯影音

更多
忘帶40元闆報警抓唐寶寶　炸物店遭1星灌爆永久停業

忘帶40元闆報警抓唐寶寶　炸物店遭1星灌爆永久停業
左轉機車被撞噴飛解體　後方駕駛嚇喊：完了×11

左轉機車被撞噴飛解體　後方駕駛嚇喊：完了×11

Makiyo怒控老公6罪狀：很表面！　「灌水逼減肥、直接收行李走人」

Makiyo怒控老公6罪狀：很表面！　「灌水逼減肥、直接收行李走人」

驚悚片！騎士遭撞「機車空中解體」慘死　目擊者連喊11聲「完了」

驚悚片！騎士遭撞「機車空中解體」慘死　目擊者連喊11聲「完了」

迴轉壽司霜淇淋隱藏吃法　「加爆抹茶粉」內行才懂

迴轉壽司霜淇淋隱藏吃法　「加爆抹茶粉」內行才懂

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面