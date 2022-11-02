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爸買爆好市多「12箱神物」　去年也這樣搬！驚嘆：養女兒真燒錢

▲▼ 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲為了妻女，老公豪氣搬12箱衛生棉，多到塞滿推車。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／劉維榛報導

女兒是爸爸的上輩子情人，肯定無誤！一名人妻笑稱，日前在好市多一口氣搬12箱衛生棉，當時老公推著超滿購物車的照片曝光後，還被眾人激讚是好爸爸之外，還多了「棉棉哥」的爆笑綽號。而昨（1）日原PO臉書跳出動態回顧，發現去年夫妻倆也爆買衛生棉，讓原PO不禁驚嘆「養女兒真燒錢！」

一名女網友在臉書公開社團《Costco好市多 商品經驗老實說》透露，上次與老公搬了12箱衛生棉回家，她好意PO出特價通知，殊不知老公意外爆紅，還被同事笑虧是「棉棉哥」，讓原PO哭笑不得。

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恰好昨（1）日跳出臉書動態回顧，原PO赫見去年同樣為了搶優惠，與老公搬了4箱衛生棉，但根本不夠用，當時她還一度討拍直呼「養女兒真燒錢。」

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲臉書跳出動態回顧，讓原PO哀號「養女兒真燒錢！」（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

文章曝光後，一票網友也炸共鳴回應，「我去搬了六箱感覺大家都在注意我（害羞）」、「我家四個女兒 ，青春期我爹也都是整箱扛」、「老公～是貼心的小棉襖 」、「能幫忙買衛生棉的才是真男人」、「我家養兒子...都不懂」、「至少比尿布省」、「我家是家樂福一到買2000打9折，大爺就說快去搬貨」、「妳們不懂生三個女兒會用多兇」、「都不懂...做岳父的辛苦」。

▼網友熱議。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

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