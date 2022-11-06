女逛好市多突「頭痛＋想吐」！原因曝光釣出一票苦主：逛半圈就暈

▲美式賣場好市多（Costco）。（圖／資料照）

網搜小組／閔文昱報導

美式賣場好市多（Costco）販賣許多高CP值的好物，是許多人採買日常用品的好去處。不過，有女網友近日去逛好市多時，賣場疑似沒開冷氣，導致室內悶熱，更讓她出現頭痛、想要嘔吐的症狀，奉勸網友「沒很大需求別進好市多」。貼文曝光後，引發不少網友共鳴，直言「逛半圈就開始頭暈了」、「假日絕不去好市多」。

一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文指出，她5日下午和朋友一起去好市多買東西，當天室外氣溫並不高，然而在這樣的天氣裡，她竟在好市多裡面被熱到頭痛，而且想要嘔吐，讓她頓時沒有再逛下去的慾望，迅速結帳離開，結果一到室外就發現外頭比賣場內涼爽許多，空氣品質也好很多。

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原PO透露，她已經很多次去該賣場都感覺不到有開冷氣了，「真心建議，沒很大需求別進好市多。」貼文一出，不少網友也深有同感，紛紛表示「大順店應該也在名單中，熱～」、「我逛過一次很熱的汐止店」、「中壢的也常常讓人缺氧」、「中和店也是，逛半圈就開始頭暈了，感覺沒開冷氣很悶」、「新竹的也是不太涼，只有放蔬菜哪裡很冷而已」。

另外，也有網友建議，「要進去花錢消費，跟好市多反應冷氣問題才對阿」、「進去賣場記得脫外套啊～不要包緊緊又嫌熱」、「真的不要假日去，不然就是要早上9點45進去買完快閃」、「建議平日的中午時段去採購，人很少」、「大型量販店室內空氣有一定標準，建議去各縣市政府環保局投訴。台北賣場因為之前環保局密集查水表，空氣已經改善很多」。

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