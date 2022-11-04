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「好市多神物特價」媽狂搬12盒塞滿車！千人驚：直接當女兒嫁妝

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲原PO狂搬12盒保鮮膜，女兒超萌拿著明細拍照 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／劉維榛報導

「保鮮膜財富自由！」一名女網友驚呼，最近看到「萬年神物保鮮膜」有優惠，於是她霸氣買了12盒，還把購物車給塞滿了，一家人結完帳後，女兒超萌站在推車旁拍照，而該畫面曝光後，引來大批網友笑虧「拿收據的妹妹長大，她就笑不出來了，因為這些是她的嫁妝」。

一名女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》笑稱，最近趁著賣場這波優惠，決定買爆這款萬年保鮮膜，而她一口氣拿了12盒，幾乎要塞滿整台購物車，結完帳後，原PO可愛女兒還拿著帳單明細，站在推車旁超萌入鏡。

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而原PO也自嘲，「保鮮膜財富自由！」據了解，這款科克蘭保鮮膜售價729元，如今折扣130元後變成599元。

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲保鮮膜折扣130元。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

照片曝光後，引來4千多名網友紛紛笑回，「這下用到下輩子都用不完了」、「這可以等小孩子長大，如果剛好三個小孩，可以一個人一個，當成他們的成年禮」、「這應該會用到女兒出嫁都還沒用完，直接當嫁妝」、「這富...可以過三代」、「拿收據的妹妹長大，她就笑不出來了，因為這些是她的嫁妝」。

留言串也釣出買過的網友討論，「我也一個用三年了還沒用完」、「我家買這款用了10年還沒用完，這購買量夠用120年」、「我買過最便宜的300多元」、「我會拿來防粉塵保護傢俱，消耗超快」、「我想到生日派對可以拿來用」、「這個只能拿來包東西喔，不耐熱！要買的人注意一下」、「之前買沒加高的那卷，用了十年終於用完了」、「這個味道太重不適合用在食品上，我都拿來包小孩不騎的腳踏車」、「我用這個保鮮膜包青菜，效果很好，可放十幾天」。

▲▼ 。（圖／翻攝）

▲網友分享，保鮮膜從300多一路漲到現在729元。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

另有網友熱心提醒，「用PVC材質只要碰到油炸，免高溫就會溶出塑化劑」、「接觸到生食油脂也是會溶出」、「觀念不足的消費者會以為冷的剩菜可以覆蓋保鮮膜，事實上保鮮膜只要碰到有油脂類食物都會有溶出塑化劑，重點是塑化劑長期累積會有許多副作用，包含不孕等」。

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