好市多辣妹「黑絲襪+高跟鞋」放送逆天長腿！邪惡視角老司機狂放大

▲辣妹穿著黑絲襪。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

記者曾筠淇／綜合報導

逛好市多竟然也能看到「最美風景」！一名男網友發文表示，日前他去好市多時，發現熟食部桌椅區坐了一位長腿辣妹，讓他忍不住捕捉這最美一幕。照片曝光後，也引發底下網友討論，「還等？直接去問了」、「那個黑絲襪，嘖嘖嘖」。

這名網友在臉書社團「爆廢公社」上貼文，直呼「我是認真想問小姐姐是拿什麼手G（手機），不是要問IG的」。他也大玩時事哏，hashtag「可不可以靠近一下下就好！」

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從照片可見，這位長髮辣妹坐在好市多熟食部的桌椅區滑手機，她穿著一件低胸上衣、黑色窄裙，且還穿上黑色絲襪、踩著黑色細跟高跟鞋，整身服裝看起來貌似有特別搭配過，相當性感。

而這張照片曝光後，也讓不少網友直呼，「這搭配幾霸昏（100分）啊」、「這100分，快上，別錯失機會」、「走了！好市多」、「你有看到手機嗎？哪裡有手機，找好久都找不到」、「你不想知道IG，大家想知道啊」、「該辦卡了」、「好市多這麼好逛，我也來去逛逛」、「我就沒有想放大，被你逼著一定要放大，不然看不到手機品牌」。

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