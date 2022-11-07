超商隱藏版高級拿鐵咖啡奪媒體平台評比Top1推薦！嚴選乳源成好評關鍵

▲「好物推薦新媒體mybest」平台評比10款人氣市售瓶裝咖啡，Top1推薦由Dr. Milker拿鐵咖啡拿下。（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

超商拿鐵咖啡竟暗藏絕世「隱」品！過去想喝咖啡，超商是不少民眾快速、方便的選擇，但這款瓶裝咖啡顛覆想像，獨特口感又高品質拿鐵獲得專家們盛讚。「好物推薦新媒體mybest」平台新出爐《2022年最新推薦十大瓶裝咖啡排行榜》文章，蒐集10款推薦的人氣瓶裝咖啡，並將Dr. Milker拿鐵評選為「好物推薦新媒體mybest」平台推薦市售10款瓶裝咖啡的Top1推薦品項，經專家實測獲得一致好評。究竟這款備受肯定和喜愛的Dr. Milker拿鐵咖啡隱藏什麼秘密！？帶你一一揭開其中秘密。

▲常見咖啡種類比較圖，僅示意咖啡及牛奶相對占比及風味特性。

想必大家對上圖的咖啡比例圖應該不陌生，在常見咖啡類型中，拿鐵咖啡有50%以上的牛奶，是所有類型中含乳量最高，更講究溫和滑順的口感，以及入喉後繚繞的奶香餘韻，也因此，牛奶是決定拿鐵風味的重要因素，而使用高品質鮮奶，會讓拿鐵咖啡風味提升不只一個檔次，也是好喝與否的重要關鍵。

▲Dr. Milker拿鐵咖啡堅持「使用100% Dr. Milker優質乳源」，造就與一般拿鐵咖啡截然不同的獨特好滋味。

嚴選優質乳源，國家標準最高A級生乳是好喝關鍵

與市面上多數瓶裝拿鐵咖啡選用奶粉或奶精增加風味不同，這次在「好物推薦新媒體平台mybest」平台【2022最新】十大瓶裝咖啡推薦排行榜中被評選為Top1推薦的Dr. Milker拿鐵咖啡，使用100% Dr. Milker優質乳源，從乳源的挑選就能窺探對鮮奶品質不可動搖的堅持，Dr. Milker乳源精選彰化單一地區頂規牧場的限量乳源，每日派送專車至牧場收取運送，職人們用心投入，從源頭選料到後端製程經過層層把關，造就國家標準品質A級生乳，Dr. Milker拿鐵咖啡堅持使用最優質的乳源，創造出驚豔無數消費者與專家的美味體驗。

▲Dr. Milker拿鐵咖啡香滑柔順口感與奶香充斥的餘韻成就不敗經典。

奶香與咖啡完美調和，昇華每日咖啡時光

構築拿鐵咖啡基底的咖啡也絲毫不馬虎，選用國際咖啡品質鑑定師精選中深焙咖啡，保留咖啡飽滿醇厚的香氣，再加入高品質的100% Dr. Milker優質乳源完美調和，香滑柔順口感與奶香充斥的餘韻成就不敗經典，風味著實不輸手沖、現煮咖啡。正因每日的咖啡攝取量有限，更應該精心挑選最好的來犒賞自己，不妥協追求最好品質的Dr. Milker拿鐵咖啡，能讓每天的咖啡時光昇華，滿足品味獨特的你。

▲隨時隨地來瓶Dr. Milker拿鐵咖啡，享受優質鮮奶與醇厚咖啡的交融，值得用最好的來寵愛自己。

寵愛自己值得享用最好，一瓶好咖啡重拾好心情

面對一整天未知的挑戰，需要好好理清思緒，從容面對；或是結束漫長會議，需要好好停下腳步重整心情，重新再出發；又或者是回到家，享受一人獨處的輕鬆時刻，隨時隨地來瓶Dr. Milker拿鐵咖啡，用一瓶好咖啡，為自己好好充電、加油打氣。不管你是沉浸多年的重度咖啡狂粉，或是剛剛接觸的咖啡初心者，下次進超商都別忘了來瓶「隱藏版好咖啡」，選用「100%Dr. Milker優質乳源」，被受專家及廣大消費者推薦的Dr. Milker拿鐵咖啡，用最好的寵愛最值得的你。