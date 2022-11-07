　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

超商隱藏版高級拿鐵咖啡奪媒體平台評比Top1推薦！嚴選乳源成好評關鍵

▲▼統一Dr. Milker拿鐵咖啡。（圖／記者周宸亘攝）

▲「好物推薦新媒體mybest」平台評比10款人氣市售瓶裝咖啡，Top1推薦由Dr. Milker拿鐵咖啡拿下。（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

超商拿鐵咖啡竟暗藏絕世「隱」品！過去想喝咖啡，超商是不少民眾快速、方便的選擇，但這款瓶裝咖啡顛覆想像，獨特口感又高品質拿鐵獲得專家們盛讚。「好物推薦新媒體mybest」平台新出爐《2022年最新推薦十大瓶裝咖啡排行榜》文章，蒐集10款推薦的人氣瓶裝咖啡，並將Dr. Milker拿鐵評選為「好物推薦新媒體mybest」平台推薦市售10款瓶裝咖啡的Top1推薦品項，經專家實測獲得一致好評。究竟這款備受肯定和喜愛的Dr. Milker拿鐵咖啡隱藏什麼秘密！？帶你一一揭開其中秘密。

▲▼統一拿鐵咖啡,Dr. Milker,評比。（圖／資料照）

▲常見咖啡種類比較圖，僅示意咖啡及牛奶相對占比及風味特性。

想必大家對上圖的咖啡比例圖應該不陌生，在常見咖啡類型中，拿鐵咖啡有50%以上的牛奶，是所有類型中含乳量最高，更講究溫和滑順的口感，以及入喉後繚繞的奶香餘韻，也因此，牛奶是決定拿鐵風味的重要因素，而使用高品質鮮奶，會讓拿鐵咖啡風味提升不只一個檔次，也是好喝與否的重要關鍵。

▲▼統一Dr. Milker拿鐵咖啡。（圖／記者周宸亘攝）

▲Dr. Milker拿鐵咖啡堅持「使用100% Dr. Milker優質乳源」，造就與一般拿鐵咖啡截然不同的獨特好滋味。

嚴選優質乳源，國家標準最高A級生乳是好喝關鍵

與市面上多數瓶裝拿鐵咖啡選用奶粉或奶精增加風味不同，這次在「好物推薦新媒體平台mybest」平台【2022最新】十大瓶裝咖啡推薦排行榜中被評選為Top1推薦的Dr. Milker拿鐵咖啡，使用100% Dr. Milker優質乳源，從乳源的挑選就能窺探對鮮奶品質不可動搖的堅持，Dr. Milker乳源精選彰化單一地區頂規牧場的限量乳源，每日派送專車至牧場收取運送，職人們用心投入，從源頭選料到後端製程經過層層把關，造就國家標準品質A級生乳，Dr. Milker拿鐵咖啡堅持使用最優質的乳源，創造出驚豔無數消費者與專家的美味體驗。

▲▼統一Dr. Milker拿鐵咖啡。（圖／記者周宸亘攝）

▲Dr. Milker拿鐵咖啡香滑柔順口感與奶香充斥的餘韻成就不敗經典。

奶香與咖啡完美調和，昇華每日咖啡時光

構築拿鐵咖啡基底的咖啡也絲毫不馬虎，選用國際咖啡品質鑑定師精選中深焙咖啡，保留咖啡飽滿醇厚的香氣，再加入高品質的100% Dr. Milker優質乳源完美調和，香滑柔順口感與奶香充斥的餘韻成就不敗經典，風味著實不輸手沖、現煮咖啡。正因每日的咖啡攝取量有限，更應該精心挑選最好的來犒賞自己，不妥協追求最好品質的Dr. Milker拿鐵咖啡，能讓每天的咖啡時光昇華，滿足品味獨特的你。

▲▼統一Dr. Milker拿鐵咖啡。（圖／記者周宸亘攝）

▲隨時隨地來瓶Dr. Milker拿鐵咖啡，享受優質鮮奶與醇厚咖啡的交融，值得用最好的來寵愛自己。

寵愛自己值得享用最好，一瓶好咖啡重拾好心情

面對一整天未知的挑戰，需要好好理清思緒，從容面對；或是結束漫長會議，需要好好停下腳步重整心情，重新再出發；又或者是回到家，享受一人獨處的輕鬆時刻，隨時隨地來瓶Dr. Milker拿鐵咖啡，用一瓶好咖啡，為自己好好充電、加油打氣。不管你是沉浸多年的重度咖啡狂粉，或是剛剛接觸的咖啡初心者，下次進超商都別忘了來瓶「隱藏版好咖啡」，選用「100%Dr. Milker優質乳源」，被受專家及廣大消費者推薦的Dr. Milker拿鐵咖啡，用最好的寵愛最值得的你。

ET快訊
收據明細全曝光！高虹安公款私用　李姓前助理領走16.8萬
李妍瑾認愛導演「床事不戴套」！正式宣戰雪碧　聯手受害正宮爆猛
力挺唐寶寶！新北店家發起「唐老大活動」　社會局也說話了
恐怖影片！桃園女過馬路遭撞倒　再被後車輾過拖行慘死
林耕仁爆「高虹安公款私用洗頭、買限量玩偶」：助理還上繳現金8
國1滿地廚餘！　餿水車遭追撞1死2傷
炸物老闆不道歉！　聲明「1照片」網友看完更怒了
LIVE／陳時中摟人妻撇鹹豬手反嗆不道德　徐巧芯再爆河蟹疑雲

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

【廣編】連兩年獲風味絕佳三星獎　台灣鮮乳之光限量瓶上市

網友集氣　炸裂亞太雙11！iPhone14Plus、PS5揪團拚1.1折

超商獨家！最新「2款巧克力甜點」來了　蛋糕捲爆超濃鮮奶油

超商隱藏版高級拿鐵咖啡奪媒體平台評比Top1推薦！嚴選乳源成好評關鍵

270萬卡友注意！「好市多聯名卡」確定換人發　業者首度發聲了

超商「雙11優惠」再加碼！萬件商品2件79折　滿額折抵再送衛生紙

今天就衝！超商3大飲品「買7送7」　限時加碼買餐免費喝飲料

今天開搶！頂呱呱「原味1斤雞」下殺回歸　只有3天

momo雙11霸榜保養缺貨王　網：剁手也要買

有乳酪蛋糕、牽絲起司堡！　超商最新「4款起司甜點輕食」來了

忘帶40元闆報警抓唐寶寶　炸物店遭1星灌爆永久停業

左轉機車被撞噴飛解體　後方駕駛嚇喊：完了×11

Makiyo怒控老公6罪狀：很表面！　「灌水逼減肥、直接收行李走人」

迴轉壽司霜淇淋隱藏吃法　「加爆抹茶粉」內行才懂

準備做運動遭「自來貓」闖入　趴屁縫不走...舒服到閉眼！

驚悚片！騎士遭撞「機車空中解體」慘死　目擊者連喊11聲「完了」

林玉書退《全明星4》遭酸又沒出賽！　親揭傷勢「再多一點腳就會斷」

撞球桿身分離直線暴衝　朋友肚子挨揍他一臉懵

調皮弟一本正經練習演講　一聽竟是《稻香》姐笑噴

因車禍脖子以下全癱瘓　男復健後能行走、爬山

網友集氣　炸裂亞太雙11！iPhone14Plus、PS5揪團拚1.1折

超商獨家！最新「2款巧克力甜點」來了　蛋糕捲爆超濃鮮奶油

超商隱藏版高級拿鐵咖啡奪媒體平台評比Top1推薦！嚴選乳源成好評關鍵

270萬卡友注意！「好市多聯名卡」確定換人發　業者首度發聲了

超商「雙11優惠」再加碼！萬件商品2件79折　滿額折抵再送衛生紙

今天就衝！超商3大飲品「買7送7」　限時加碼買餐免費喝飲料

今天開搶！頂呱呱「原味1斤雞」下殺回歸　只有3天

momo雙11霸榜保養缺貨王　網：剁手也要買

有乳酪蛋糕、牽絲起司堡！　超商最新「4款起司甜點輕食」來了

就是今天！超商「美式、拿鐵買6送6」　寄杯、互換冷熱都行

俄兵躲壕溝　烏軍無人機「3度投彈追殺」影片挨批：為了好玩而殺人

「真的有夠自私！」房客被關燈秒臭臉　業者開轟：別人不用休息？

台海緊張　農糧署研發47款常溫即食品「供國人戰備存糧」

立院內政委員會考察鍾東錦「農地砂石山」　籲苗栗縣府開罰

又有藝人爭歌曲著作權　王夢麟控滾石音樂盜10歌結果出爐

高虹安公款私用買生理用品、餐費收據明細曝　李姓前助理領走16.8萬

淡水毒蟲愛露營！深夜雨中帳篷內爽升天　「地點太奇怪」慘了

華麗女賊30秒偷項鍊套組　搭高級休旅車落跑被揪出

陳吉仲告張斯綱等人抹黑「抄襲慣犯」　法官諭知大選後再開庭

雲林幸福指數調車尾！比倒數第二嘉義縣低很多　張麗善這樣說

消費熱門新聞

好市多聯名卡確定換人發！業者首發聲

終於等到雙11！明星熱銷幫寶適網購強檔優惠開搶

就是今天！超商「美式、拿鐵買6送6」

頂呱呱「原味1斤雞」限時3天搶！

今天就衝！超商3大飲品「買7送7」

「家樂福大直店」熄燈日確定了！

momo雙11霸榜保養缺貨王　網：剁手也要買

超商特大杯拿鐵下殺35元限時3天搶

超商「中杯拿鐵買3送3」今天限時搶

雙11買對東西一次囤一年份超賺！

逆勢凍漲！小七牛肉拌麵挑戰有感升級

超商美式、拿鐵買6送6限時1天搶

私藏抗敏妙招　溫差、濕度超標也不怕！

麥當勞雙11搶刮雞塊買1送1、10元小薯

更多熱門

相關新聞

一開KTV排行榜！「周杰倫18年前神曲」排第7

一開KTV排行榜！「周杰倫18年前神曲」排第7

如果去KTV唱歌卻不知道該點什麼時，很多人都會參考點播排行榜。近日就有網友發文表示，他日前想看看大家都在唱什麼歌，結果一看驚呆，前十名竟有一半的歌曲是大陸歌手所唱，時代真的不同了。不過文章曝光後，則有一票網友歪樓，發現周杰倫2004年發行的一首歌竟在榜上。

營養師曝「咖啡因過量」8大警訊

營養師曝「咖啡因過量」8大警訊

跑步才排第4！網搜「燃脂運動Top 5」

跑步才排第4！網搜「燃脂運動Top 5」

烤肉熱量排行！營養師揭「第1名70%都油」　網愣：芭比Q了

烤肉熱量排行！營養師揭「第1名70%都油」　網愣：芭比Q了

天秤才第三！最懶星座排行榜Top 5

天秤才第三！最懶星座排行榜Top 5

關鍵字：

拿鐵咖啡Dr. Milker排行榜

讀者迴響

熱門新聞

快訊／愛雅結婚了！「電話15年來都沒換」復合舊愛

獨／Garena結束12年營運…

立冬「4生肖、3星座」偏財運！大樂透頭獎衝到4.7億　明晚開獎

女逛好市多突想吐！釣出一票苦主+1

1家4口遊池上遇車劫1死1傷　肇逃駕駛：回家後才喝酒

炸物老闆不道歉！聲明「1照片」引質疑

永和炸物店老闆臉書、LINE通通關了！

快訊／上班上課注意　大雨特報縣市曝

立冬要來了！5生肖犯太歲注意

繳完頭期沒錢裝潢　他硬住毛胚房

炸物老闆發聲明「事件有不一樣的順序」

唐寶寶媽媽過往背景曝！曾遭棄養

徐巧芯爆陳時中餐會照「摟已婚女」

270萬好市多卡掰了！　國泰世華聲明：「走過美好10年」

黃牛炒到13.8萬　2原因Jolin粉灌爆

更多

最夯影音

更多
忘帶40元闆報警抓唐寶寶　炸物店遭1星灌爆永久停業

忘帶40元闆報警抓唐寶寶　炸物店遭1星灌爆永久停業
左轉機車被撞噴飛解體　後方駕駛嚇喊：完了×11

左轉機車被撞噴飛解體　後方駕駛嚇喊：完了×11

Makiyo怒控老公6罪狀：很表面！　「灌水逼減肥、直接收行李走人」

Makiyo怒控老公6罪狀：很表面！　「灌水逼減肥、直接收行李走人」

迴轉壽司霜淇淋隱藏吃法　「加爆抹茶粉」內行才懂

迴轉壽司霜淇淋隱藏吃法　「加爆抹茶粉」內行才懂

準備做運動遭「自來貓」闖入　趴屁縫不走...舒服到閉眼！

準備做運動遭「自來貓」闖入　趴屁縫不走...舒服到閉眼！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面