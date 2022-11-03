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一開KTV排行榜！一票人驚呆「周杰倫18年前神曲」排第7：再戰十年

▲▼KTV包廂、唱歌、歡唱、唱KTV。（示意圖／記者許力方攝）

▲很多人愛去KTV唱歌。（示意圖／記者許力方攝）

記者曾筠淇／綜合報導

如果去KTV唱歌卻不知道該點什麼時，很多人都會參考點播排行榜。近日就有網友發文表示，他日前想看看大家都在唱什麼歌，結果一看驚呆，前十名竟有一半的歌曲是大陸歌手所唱，時代真的不同了。不過文章曝光後，則有一票網友歪樓，發現周杰倫2004年發行的一首歌竟在榜上。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「驚！打開KTV點歌排行榜一半是對岸歌手」為題發文，提到他近日好奇大家都在聽什麼歌，所以便特意打開點歌排行榜查看，怎料前十名有一半的歌曲是大陸歌手所唱，第一名也是大陸歌手「小阿七」所演唱的《從前說》。

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原PO還說，雖然周杰倫進了前十名，不過卻不見蔡依林、張惠妹等，時代真的不一樣了。實際查詢原PO貼出的排行榜，這份資料可能是錢櫃的「國語點播排行」，統計期間自今年10月25日至31日。

1.小阿七《從前說》
2.韋禮安《如果可以》
3.動力火車《我很好騙》
4.張遠《嘉賓》
5.任然《飛鳥和蟬》
6.盧廣仲《刻在我心底的名字》
7.周杰倫《擱淺》
8.井朧《不刪》
9.潮州土狗《50元的檳榔》
10.阿冗《與我無關》

▲▼ 。（圖／翻攝自錢櫃官網）

▲錢櫃國語點播排行榜。（圖／翻攝自錢櫃官網）

對於這樣的現象，網友紛紛回應，「抖音效應吧」、「抖音神曲不錯」、「年輕人都在抖音啊」、「抖音真的火了好多歌」、「意外嗎？我們下一代年輕的回憶就是這些歌」、「中國歌就算了，全是抖音歌XD」、「沒完抖音的話可能真的都沒聽過」、「難怪現在小朋友手機都在看抖音」。

也有網友直呼，「沒一首知道，X！真的老了」、「如果可以跟我很好騙也很久了」、「韋禮安霸榜好幾個月了」、「1、4、5真的是去KTV唱到不想再聽了」、「與我無關是真的不錯」、「潮州土狗第九名喔？還蠻強的」、「50元的檳榔，神曲」、「推小阿七和魚閃閃」。

此外，也有網友注意到，周杰倫2004年發行的《擱淺》隔了18年竟然仍登上排行榜，「還有擱淺！笑死」、「怎麼還會有擱淺啦」、「擱淺還能前十，誇張」、「擱淺XD」、「擱淺是擱淺在排行榜上了嗎」、「擱淺再戰十年」、「有擱淺！識貨喔」、「快2023年了還有擱淺」、「擱淺笑死，名符其實」、「為啥有擱淺」、「『擱淺』擱淺在排行榜上了」、「擱淺太強了吧」。

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