徐巧芯爆陳時中餐會照　「摟已婚女子」丈夫就在旁邊

▲徐巧芯爆料，民進黨台北市長候選人陳時中與一名聯合醫院女主管摟肩、握手。（圖／台北市議員徐巧芯提供）

記者袁茵／台北報導

九合一大選倒數不到一個月，國民黨台北市議員徐巧芯6日晚間爆料，收到8張民進黨台北市長候選人陳時中於10月的照片，只見陳時中摟、握著一名女性的手，讓徐巧芯酸說「這就是傳說中的鹹豬手。」並也公布該女子身份為北市聯醫主管，其丈夫丁金聰也在一旁。

徐巧芯6日晚間於臉書先PO出一張照片，只見陳時中與一名女子握手，讓徐巧芯酸說，10月6日晚上的喆園「時指緊扣」，「想必又是紅酒加唱歌的夜晚？」照片曝光後立刻引發網友熱議。

隨後，徐巧芯再發文，並且新增另外3張照片，提及10月6日晚間6時左右，頂級粵式餐廳「喆園」，用餐的包廂是喆園最大的VIP「喆園廳」，一晚低消要價8萬。

徐巧芯說，「圖中女子為北市聯醫松德院區副院長李雅玲，非常聰明又優秀，她的丈夫丁金聰也在，不過陳時中狀態或許是微醺吧，一直摟著她、握著她的手，一直到幕僚催促才依依不捨的離去，白話文就是傳說中的鹹豬手啦。」

不過，針對徐巧芯言論，陳時中競總回應，陳時中當晚受邀參加友人餐敘，照片中的人物為仁愛醫院丁金聰副院長夫婦等人，蔣萬安、徐巧芯等人一再使出狗仔行徑，連陳時中與友人餐敘都可以看到黑影就開槍，抹黑陳時中與選舉無關的民眾，難道蔣萬安選情已岌岌可危至此？需要一而再、再而三使出奧步蹭流量、抹黑其他候選人？蔣萬安所謂的矽谷經驗，就是派狗仔跟騷、拿照片影射對手？

陳時中競總強烈譴責蔣萬安及其團隊，要求立刻撤除照片並對相關當事人道歉，「選舉不應該違背人性，請蔣萬安承擔起一個有格調的政治人物應盡的責任。」