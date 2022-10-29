他挖20年前「元老級好市多卡」　1原因超不紅！留言炸回憶：只逛它

▲元老級「好市多聯名卡」曝光。（圖／兆豐銀提供）



網搜小組／劉維榛報導

好市多與國泰將在明年8月7日「正式分手」，屆時250萬卡友會轉換成CUBE卡。不過有網友驚呼，20年前曾見過爸爸拿出「元老級好市多卡」消費，當時是由中國國際商銀（ICBC）發行，無奈該張卡早就不見了。文章曝光後，網友紛紛炸回憶「Costco近幾年才爆紅，還以前都是去大潤發...還有家樂福！」

一名男網友在Dcard表示，好市多自1997年來台設點後，共有3家銀行摘下聯名卡發行權，第一任新歡是兆豐銀行的前身，也就是「中國國際商銀（ICBC）」，兩方從2003年開始合作，而看到當時該聯名卡本尊後，讓原PO大喊超懷念。

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原PO說，印象小時候去逛好市多時，老爸似乎就是拿出這張聯名卡，「但年代久遠...可能最早那張我爸也已經剪掉了，無從查證！」對此，原PO也好奇拋問，「板上有沒有大神手上有元老級的好市多卡？」

文章曝光後，底下網友則笑虧，「怎麼都沒想過，兆豐曾經發好市多聯名卡」、「以前我都不辦聯名卡，直接刷AE就好，直到2016年開始AE不能刷只能刷VISA後，才辦了國泰的聯名卡」、「好市多1997年就進入台灣了，怎麼我都以為它是2011年才在台灣的」。

也有人提到，當時好市多超不紅，就是因為收費制讓人興致缺缺，因此童年都是去逛本土大賣場，「剛開業時Costco沒什麼人去，進去購物還要繳會員費」、「Costco真的是近幾年才突然爆紅，還記得以前都是去大潤發...還有家樂福」、「我小一大概2005年左右第一次去Costco很興奮，去學校和同學分享，沒人聽懂我在講啥」。

▲過去網友曾分享「歷年信用卡」，超狂！（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）



至於好市多第二任新歡是中國信託，並在2004年發行聯名卡，發卡張數號稱100萬張；到了2013年，國泰則狠砸10億授權金奪下第三任發行權，如今兩方確定在明年8月7日分手，外傳北富銀豪擲12億元奪愛。

對此，富邦金控董事長蔡明興昨（28）日受訪時，他並未否認市場傳聞，不過，北富銀對於「好客戶」不僅當仁不讓，且也做好十足的信心。