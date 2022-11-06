炸物店報警抓唐寶寶！老闆被爆曾嗆客人「雞雞歪歪」：慢走不送

記者朱祖儀／綜合報導

新北永和一名唐寶寶近日到炸物店消費時忘記帶錢包，被老闆怒吼並打電話報警，引發爭議。但還有網友爆料，其實那間炸物店老闆不是第一次和客人發生爭執了，先前還曾怒罵客人「雞雞歪歪」，並說自家店內不缺這種不尊重的客人，「慢走不送」。

一名媽媽在臉書發文表示，罹患唐氏症的兒子4日到永和復興路買40元的炸物，結帳時發現忘記帶錢包隨即道歉，沒想到店家卻打電話報警，還怒嗆「我才不管他是什麼症」，嚇得兒子全身發抖、結巴到說不出話。該名唐寶寶事後也在臉書發文，表示之後再也不敢出門買東西，也不要參加任何表演活動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲唐寶寶忘帶40元發抖道歉，結果被炸物店老闆怒嗆。（圖／翻攝自當事人臉書）

現在也有網友流出該店家和客人的對話紀錄，看到LINE群組內有客人抱怨，用未顯示來電打到店內點餐，結果卻被店家質問，「別的店家接到未顯示來電，也會很客氣的詢問一下客人電話號碼」，和他們的態度差很多，勸告「生意要做長久，不（是）這樣的」。

但老闆看到後不認為自己的做法有錯，反嗆「雞雞歪歪什麼？質問你什麼？不要一直用無號碼打電話，你連基本的尊重都沒有！」還說因為無號碼惡作劇的電話太多，所以才會有這個要求，「我們沒有差這種不尊重的客人，慢走不送」。

▲老闆反嗆客人。（圖／翻攝自匿名公社）

此事件曝光後在網路上發酵，該間炸物店被網友群起撻伐，一度傳出老闆疑似決定向家屬和網友提告。但警方稍早澄清，老闆確實於5日凌晨3時前往派出所，並諮詢提告相關事宜，但最後僅是向警方吐苦水，哭訴表示自己很委屈、很倒楣，目前暫未提告。