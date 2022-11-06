為了40元遭罵！唐寶寶媽曝「孩子整天不敢出門」　盼老闆多點同理心

記者劉人豪／綜合報導

新北市一位唐寶寶4日想買40元炸物給家人吃，因忘記帶錢包，立刻向老闆道歉，但老闆卻咆哮並報警，事件曝光後在網路上發酵，唐寶寶的媽媽今(6日)也現身指出，孩子很害怕，今天一整天都沒有出門，也希望店家多點同理心，讓小孩有打電話的時間，而不是馬上打電話叫警察處理。

▲唐寶寶媽媽今天現身接受採訪，表示事發後孩子都不敢出門。（圖／記者黃彥傑翻攝）

一位媽媽日前在臉書心碎發文，表示患有唐氏症的兒子4日到永和復興路某炸物店消費，買了40元的炸物想給阿公、阿嬤吃，但點餐後發現錢包忘了帶，馬上跟老闆道歉，沒想到老闆開始大聲咆哮，還打電話叫警察，嚇得兒子渾身發抖，躲在旁邊一動也不動。

▲炸物店老闆因唐寶寶點餐後忘記帶錢而報警，事件曝光後引起網友撻伐。（圖／翻攝自當事人臉書）

事後，媽媽親自前往，卻遭老闆回嗆「我才不管他是什麼症，我東西炸好了就是要付錢！」媽媽錯愕反問「難道你不能等他打電話給家人嗎？」但老闆只是拉高嗓門，「我們很忙，哪有時間等！」

據了解，中正橋派出所副所長指出，老闆今凌晨3時許確實有前往派出所，不過沒有做筆錄，只是初步向警方諮詢如何提告等，在警方告知相關流程與權益後，老闆開始向員警大吐苦水，表示覺得自己很倒楣，在訴苦一陣後，最終離開派出所，目前暫未提出告訴。

唐寶寶的媽媽今天接受電子媒體採訪時表示，她有跟老闆說自己的小孩是唐氏症，可以等他拿到錢，或者是請他打電話給家人，「然後老闆說什麼症我不管，他(老闆)就是說我炸好了，他(唐寶寶)沒有錢」。

媽媽指出，孩子很害怕，今天一整天都沒有出門，也說不敢出去買東西，強調孩子沒有要賴掉這筆錢，希望店家是不是可以有多一點點的同理心，讓小孩有打電話的時間，而不是馬上打電話叫警察來處理。