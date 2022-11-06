王金平：柯志恩選市長「沒魚蝦也好」　一旁藍議員聽了臉色大變

記者許宥孺／高雄報導

前立法院長王金平昨(5日)替國民黨高雄市議員黃紹庭站台，助講時疑似失言，指李四川選高雄市長有拚面，但柯志恩來選「沒魚蝦也好」，黃紹庭聽了臉色秒變沉重。對此，柯志恩今(6日)則替王緩頰，跟李四川比起來，她自己是蝦米，但經過時間努力也會變成大蝦或大魚。

▲王金平昨日替黃紹庭站台助講。（圖／非常新聞提供）

昨日是國民黨高雄市長候選人柯志恩與市議員黃紹庭競選總部成立茶會，王金平上台助講時，指著台下的前副市長李四川說：「大家都很懷念他，若是他來選市長，一定有拚面，我怎麼請，他都拒絕，但人各有志，我們強求不來。」

▲▼王金平稱柯志恩來選高雄市長「沒魚蝦也好 」，黃紹庭聽了臉色一沉。（圖／非常新聞提供）



接著，王金平再提到柯志恩，他說：「得到柯志恩(來選市長)，也是非常好，沒魚蝦也好，我們大家幫助她順利當選，大家說好不好？」當時柯志恩還未抵達會場，不過站在王金平旁的黃紹庭，聽到「沒魚蝦也好」，臉色馬上大變，場面多了尷尬氣氛。

▲李四川今日陪同柯志恩車隊掃街。（圖／記者許宥孺翻攝）

柯志恩今日上午由李四川陪同車隊掃街，受訪時被問到王金平疑似失言，她表示：「王院長最主要的意思是說，他第一人選是我們的李四川啦。柯志恩第一時間下來的確是『沒魚，蝦也好』。的確跟李四川比起來，我們是蝦米，但是這個蝦米經過很多時間的努力之後呢，也會變成一隻大蝦或是一隻大魚。」

柯志恩認為，王金平後面要表述的是這個意思，剛開始不被看好，可是後來經過一番努力之後，也會被大家所看到。

李四川則補充：「昨天後來我也講過，小蝦是我，真正的魚在這裡啦！這幾個月大家在高雄市民應該都知道，不管是口才、能力、學歷、經驗，說實在都比我還要好啦！所以，這是最佳的高雄市市長人選。」