因應少年「行政輔導先行」　台東縣少輔會增聘輔導人力3名

▲台東縣政府少年輔導委員會增聘輔導人力3名。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

因應《少年事件處理法》於108年6月19日修法，對於12-18歲之曝險及偏差行為少年，將減少司法介入，改由各縣市「少年輔導委員會」之專業輔導人員，以「行政輔導先行」方式，結合教育及社福體系等相關網絡資源，協助迷航少年，強化支持系統。基於新制將自明(112)年7月1日上路，台東縣政府少年輔導委員會增聘之3名輔導人力於1日報到，投入輔導行列。

台東縣政府少年輔導委員會為執行「行政輔導先行」新制，落實推動少年輔導業務，預防少年犯罪，積極向中央爭取社安網經費增聘3名人力，甫報到之少輔督導蔡昕如及輔導員林世倡具有社工師證照，另少輔督導蔡昕如及輔導員萬湘華仍分別在屏東科技大學社會工作系及台北大學犯罪學系之研究所進修中，該新聘3名生力軍一次到位，將以個人專業智識並連結教育、社政及運用中央、地方與民間的資源，齊心致力於少年輔導工作。

台東縣警察局局長葉超鴻表示，新制實施後，服務對象係針對戶籍或居住於台東縣12歲以上，未滿18歲無學籍者，且符合「少年事件處理法」第3條第1項第2款及「少年偏差行為預防及輔導辦法」第2條第1項第3款部分之少年所需之福利、教育、心理等相關資源，提供適當期間之輔導，避免過早進入司法程序，讓少年偏差行為有所改善，達成保障少年最佳利益之目的，並發揮穩定治安效果。