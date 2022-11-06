影／昨喊「教他怎麼生」引熱議　陳時中今曝不孕症補助片

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長候選人陳時中5日在電視辯論會談及，台北市少子化問題嚴重，應檢討生產及育兒政策，「教他怎麼樣來生」，引發熱議。陳時中6日透過臉書釋出關於不孕症補助的影片，強調會讓台北成為充滿父母與孩子歡笑聲的愛兒城市；至於有網友質疑辯論會內容稱，教他怎麼生是「要在旁邊看」的意思嗎？陳受訪說，不會吧，這是指專業分工。

▲陳時中上午出席小英盃慢速壘球錦標賽。（圖／陳時中競選辦公室提供，下圖同）

陳時中今天透過臉書表示，讓政策照顧到更多需要被照顧的人，就是自己從政的初心，擴大不孕症補助從去年7月開始施行，至9月已逾3萬2300人獲補助，並成功誕生約4600名寶寶，累計到今年年底，可望誕生近萬名新生兒，​每個孩子對父母來說，都是愛的希望象徵，「讓政府和我們一起來幫忙，你不必再孤單的努力」。

陳時中上午出席小英盃慢速壘球錦標賽時也說，不孕症影片是讓大家能夠多了解，不孕症有一些相關的需要，政府做了很大的努力，希望讓想要生的人都能得到政府的幫助，能夠順利的生產。

媒體追問，有網友詢問陳時中昨天說「教他怎麼生」等語，是要在旁邊看嗎？陳時中回應，你要去教誰生，就一定是在旁邊看？不會吧。他強調，每個步驟都是有專業的人在做，教歸教，專業做歸專業做，這是專業的分工。