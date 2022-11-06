蔡英文暗諷蔣萬安「問題問百遍」　國民黨批：妳說第三次可以拍桌

▲蔡英文、陳時中。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨台北市長候選人陳時中昨在辯論會中向對手蔣萬安表示「問題問三次就有點多餘」，而總統蔡英文事後跟陳合體時，又酸蔣問幾百遍不是聽不懂，就是不想懂。對此，國民黨今（6日）批評，蔡英文在野時說人民對政府「第三次再不回應的時候，可以拍桌子」，但執政後卻連問題都不敢讓人家再問一遍，非常離譜。

陳時中昨在台北市長候選人電視辯論會第一階段8分鐘申論時，開門見山就說：「剛剛聽了蔣萬安的申論，其實我只有一句話，這些問題不是都問過了嗎？你又來了，一直問這問題，裝睡的人叫不醒，我聽了感慨很多；同樣的問題，同樣回答過了，如果你要當市長，一個問題問一次，還沒辦法了解，問兩次，你應該明白，問了三次，其實就有點多餘了。」

辯論會落幕，陳時中晚間前往松山慈祐宮進行廟口開講，蔡英文也現身合體，並在致詞時暗酸蔣，「問了幾百遍的問題還要再問你（陳時中）一遍」，這只有兩種情形，第一是真的聽不懂，第二就是不想聽懂，因為如果承認聽懂了，就不能攻擊陳時中，選舉就結束了。

對此，國民黨副發言人郭音蘭6日反駁，蔡英文只有護航、沒有解答，根本沒有回答到民眾想要了解的問題，不然請蔡告訴人民3+11的會議紀錄在哪裡？她批評，蔡英文之前在野的時候說人民對政府「如果第一次聽不見，你可以大聲一點、第二次再聽不見，你可以更大聲一點，第三次再不回應你的時候，你可以拍桌子！」現在執政後卻連問題都不敢讓人家再問一遍，非常離譜。

郭音蘭表示，近日連續兩起擄人勒索，有將近60位國人受害，有三名國人死亡，蔡英文隻字不提，只想著選舉，已經愧對當初投票給她的817萬人，治安在民進黨治理之下如此的惡劣，愧對全體台灣人民。