批廖老大擺爛害賠百萬　最難喝加盟主：第一次做生意看走眼

▲廖老大開設飲料店「阿娘喂！廖老大茶坊連鎖」，近來許多分店陸續歇業。



圖文／鏡週刊

「賽車教父」廖老大跨足飲料界，創立手搖飲品牌「阿娘喂！廖老大茶坊」。近來許多分店陸續歇業，曾被廖老大點名「最難喝加盟店」的加盟主齊現身，反控廖老大仗勢欺人，出事就甩鍋，甚至沒有安排專業團隊輔導加盟主，害許多加盟主慘賠百萬收攤，也只能自嘆太過相信廖老大，大家才會「看走眼」。

加盟主陳先生透露，當初他在直播上看到廖老大公開招盟，聲稱僅開放30家，讓他覺得機會難得，在今年5月致電廖的公司詢問加盟事項，在電話中卻被要求得先付36萬元卡位，陳匯款後才發現合約內容模稜兩可、對加盟主也不平等。甚至等簽完約後，他才被告知需再花費一百多萬資金購買生財器具及自行找人裝潢才能開店。

後來，陳先生得知公司起初表示僅開放30家加盟店，陸續卻讓400多個業主加盟，讓他覺得被騙。不僅如此，雙方簽約後，總部對陳先生也不理不睬，經他不斷催促，直到7月才通知他上課時間。

陳先生表示，很多人都是第一次做生意，因為相信廖老大，簽約後立即找店面，但一等就是2個月，期間無消無息，感覺公司錢收了就讓加盟主慢慢等，花費的成本全在加盟主身上，好不容易等到安排上課，才發現輔導員幾乎都是門外漢，時常一問三不知，訊息也不讀不回，引起陳先生不滿，但對方卻告訴他「輔導員只輔導到開店前」。

▼輔導員訊息時常不讀不回，引起陳先生不滿，但對方卻告訴他「輔導員只輔導到開店前」。



「公司說會幫助我們，但後來我們問公司開店要準備的東西，他們也只是叫我們去上網訂就好，等到出了問題，就說是加盟主不用心。」除了被甩鍋，陳先生也指出公司沒有完善制度，連最基本煮茶的方式也是一改再改，原物料更是說漲就漲，還時常缺貨，常常一拖就是1、2個月，但加盟主只能乖乖買單。

另一名加盟主A小姐則說，總部拿沒有logo的透明塑膠袋跟封膜賣給加盟主，都推說是廠商的問題，因為杯子跟封膜的顏色是黃黑色系，客人還向我們抱怨像在喝靈堂飲料。

▼總部將未印logo的透明塑膠袋跟封膜賣給加盟主。



但令A小姐無法接受的是，廖老大當初在直播中指責廠商將杯子印錯，揚言要整批退貨，事後仍用半價跟廠商買下杯子，還將他口中的「瑕疵品」用原價賣給加盟主。

加盟體系問題層出不窮，加上生意一落千丈，許多加盟主只能認賠出場，卻還被要求追繳「公益金」，更是讓他們痛批公司眼中只有錢。

一名加盟主透露，廖老大聲稱將10%盈餘捐贈給弱勢團體作公益，實際上是硬性要求加盟主每月交3,000元給總部，有的加盟主因苦撐不下去決定歇業，還被總部要求繳交當月的「公益金」，甚至有加盟主為了省錢，預繳一年3萬元的「公益金」給公司，倒店後將想按比例拿回預繳的捐款也被以「已開發票」為由拒絕。

▼加盟主苦撐不下去決定歇業，倒店後將想按比例拿回預繳的捐款被以「已開發票」為由拒絕。



A小姐說，加盟店問題重重，廖老大公開指責加盟主，卻沒有跟加盟主作溝通，最後宣佈退出直播圈，就是把爛攤子丟給了加盟主去承受，大家當初相信他，是因為他說要給大家一個創業的機會，很多人貸款跟他加盟，但廖身為一家公司的老闆，做事卻沒有計畫，根本就是把加盟主當白老鼠。針對加盟主指控，本刊致電廖老大公司，公司員工僅簡單表示不方便多作回應。



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