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阿娘喂開店2個月陣亡　「最難喝加盟主」揭黑幕

曾被廖老大點名「第三名難喝的加盟店」的加盟主，近日換上了新招牌及裝潢，並自嘲取名「山茗」（音同三名）重新出發。（讀者提供）

▲曾被廖老大點名「第三名難喝的加盟店」的加盟主，近日換上了新招牌及裝潢，並自嘲取名「山茗」（音同三名）重新出發。

圖文／鏡週刊

賽車教父廖老大創立手搖飲品牌「阿娘喂！廖老大茶坊」風波不斷，陸續多家加盟店掀起熄燈潮，曾被廖老大點名「第三名難喝加盟店」三重文化北店加盟主K先生，近日也換上了新招牌及裝潢，並自嘲取名「山茗」（音同三名）重新出發，K先生不滿表示廖老大加盟團隊不專業，導致加盟體系亂糟糟，讓加盟主無所適從，加上廖老大鬧出不少負面新聞，生意也近乎雪崩式的下滑，讓他跟其他加盟主只能認賠出場。

K先生透露，起初因認為廖老大形象佳決定加盟，果不其然開幕第一個禮拜就創下33萬元的營業佳績，但因廖老大後續動作頻頻，在直播上自爆巡店時發現加盟店的甘蔗青茶「臭酸」，並公開怒嗆「這些店乾脆關一關算了！」甚至還點名前三名「難喝的加盟店」，讓無端被點名的K先生一頭霧水。加上加盟店跟廖老大的糾紛新聞頻頻傳出，飲料店生意一落千丈，營業額狂掉9成，開店不到2個月的K先生只好認賠，決定另起爐灶。

▼廖老大創立手搖飲品牌「阿娘喂！廖老大茶坊」，在直播點名三家最難喝的飲料店。

廖老大創立手搖飲品牌「阿娘喂！廖老大茶坊」，在直播點名三家最難喝的飲料店。（讀者提供）

同樣遭點名「難喝的加盟店」之一的加盟主陳先生則說：「加盟主都必需上課並通過考試才能開店，我們店開幕40多天，營業額就有70多萬，且多數都是回頭客，廖老大卻突然在直播上公開指名我們店最難喝，還叫他的粉絲不要來買我們的飲料，根本就是要讓我死。」

K先生則表示，合約內容提到廖老大會到店裡幫忙拉抬人氣，原本已經預訂好巡店時間，K先生特地掛了紅布條造勢，當天他騎車在路上還巧遇廖的車隊，本以為廖會依約定時間到達，結果等了半天都不見人影，廖後來解釋因為中暑才臨時取消行程，當天晚上卻在直播上公開點名K先生經營的三重文化北店跟其他二家加盟店是最難喝的加盟店，K先生無奈地說：「客人還問我『廖老大人咧？』我只能默默拆掉紅布條，真的覺得超丟臉！」

▼本以為廖老大會到店裡巡店，加盟主特地掛了紅布條造勢，沒想到人沒迎到，當晚還被廖開砲。

本以為廖老大會到店裡巡店，加盟主特地掛了紅布條造勢，沒想到人沒迎到，當晚還被廖開砲。（讀者提供）

陳先生透露，廖老大從未到過被點名的三家加盟店巡店，開幕後也沒見到總部的人到場，卻突然對外公開點名「難喝的加盟店」，其實背後另有隱情。

陳先生不滿說道，後來因加盟店風波不斷，加上廖老大四處找人嗆聲，造成社會觀感不佳，影響到許多加盟店的生意，他跟其他加盟主在自行創立的LINE群組討論營運問題，有人將對話截圖傳給廖老大，廖老大不爽對他在群組內的發言，他跟另外兩名加盟主才會被廖老大針對，還被拿到直播上公審，公司也聲稱一個月不提供原物料給陳先生作為懲罰，甚至恐嚇陳跟其他人若再批評就提告求償千萬，還警告加盟主若有人提供原物料給陳先生，也比照辦理「懲罰性不供貨」，讓其他加盟主看了噤若寒蟬。

▼加盟主跟在自行創立的LINE群組跟其他人討論營運問題，遭公司恐嚇若再批評就提告。

加盟主跟在自行創立的line群組跟其他人討論營運問題，遭公司恐嚇若再批評就提告。（讀者提供）

同樣也遭公審的加盟主K先生則表示，因他跟另一位加盟主曾在群組回應陳先生的留言就被針對，為了找廖大老溝通，他們特地一早南下到台中總部找廖，但廖卻表示要先休息就徑自離開，兩人從早上10點等到下午2點，都不見廖的身影，最後還是廖透過員工傳話要求他們退出加盟主的群組，就不再追究，並直接要求他們離開，讓K先生超傻眼。

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