台中南門扶輪自行車隊獻愛心　騎80km雲林長愛家園捐50萬

▲▼台中南門扶輪社自行車隊長趙紹清（右2）等人，騎了80公里南下到雲林大埤，捐給長愛家園育幼院50萬元，院長吳文輝（中）代為接受。（圖／南門扶輪社提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

位在雲林縣大埤鄉的長愛家園育幼院，今年因為疫情停辦院童環島活動，既然院童出不了門，那麼台中南門扶輪社就自己送上門，自行車隊得知後，號召50名社員發起「騎動愛心到長愛家園」募款行動，一行人今天上午6點30分從台中出發，騎了80公里，近中午12點到達長愛，捐出50萬元，希望為照顧院童盡一點心力。

長愛家園育幼院院長吳文輝表示，「打孩子進來的第一天起，我們的工作就是讓他們準備好回家」，長愛是一間勇於嘗試的安置機構，因為勇於嘗試，生命才有不同的可能，每年都藉由單車環島，培養院童決定自己的方向，掌握自己的人生。

今年因為疫情因素，長愛停辦院童環島行動，成立有13年的台中南門扶輪社自行車隊隊長趙紹清得知後，發動社員及熱心民眾出錢出力，50人從台中騎自行車南下，沿途經過烏日、彰化、大村、田尾、西螺，最後到大埤長愛家園，全程80公里，奉上50萬元大支票，由吳文輝代為接受。

自行車輛是由設計YouBike公共自行車的微程式公司支援，微程式的員工非常熱愛騎自行車，也都非常專業，才能促成這次活動順利完成。