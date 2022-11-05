陳時中辯論提育兒「教他怎麼生」！鄉民看傻：愛愛要在旁邊看？

▲2022年台北市長選舉電視辯論會今日登場。（圖／台北市長候選人電視辯論會主辦方提供）

記者朱祖儀／綜合報導

九合一選戰進入倒數階段，台北市長唯一一場電視辯論會在今（5）日登場，3位候選人針對台北市政進行辯論。其中討論到育兒問題，民進黨候選人陳時中表示，台北市的少子化狀況最嚴重，要檢討生產及育兒政策，可以指導生產問題或是加強親職教育。但網友不認同其言論，認為少子化是因為年輕人沒錢養。

台北市長候選人電視辯論會上，無黨籍候選人黃珊珊在交叉詰問中，提問生育率一路滑落，即使2018年行政院提出我國少子女化對策計畫，5年計畫編列超過2500億，但還是無法解決，陳時中在擔任衛福部長期間設立的少子化辦公室，也只開了一次會，而國民黨候選人蔣萬安主張的人口對策辦公室也和前者差異不大，希望兩人正面回答這個問題。

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▲陳時中回應育兒問題。（圖／台北市長候選人電視辯論會主辦方提供）

其中陳時中回應，少子化是國際趨勢，但台北市比起其他縣市，生子減少狀況最為嚴重，應該要檢討生產及育兒政策。他指出目前政府已經在補助方面開始補強，但不管是孕產還是育兒都一樣，在孕產方面有人工生子的補助，對於身心障礙者也可以有陪產的協助，「教他怎麼樣來生」。另外父母的親職教育，爸爸也應該要協助媽媽，如此一來才會比較願意生產，也會有育兒指導員在家中當小幫手，公共托育的部分也會加強等。

不過陳時中的言論一出，卻有不少人不認同。一名網友就在PTT發文表示，現在年輕人不敢生小孩，不是不會養或是公托的問題，而且在網路時代有許多資訊，根本不擔心不會教小孩的問題，「還要你教我生小孩？我做愛的時候你要在旁邊喔？」認為應該是年輕人沒錢生、也沒錢養，才會導致少子化，「是不是搞錯年輕人不敢生的原因？」

▲網友提出質疑。（圖／翻攝自PTT）

不少人看到文章後，紛紛留言表示「聽到教生小孩快笑死」、「教我怎麼生？這還需要你教嗎」、「房子太貴才是問題，薪水是另個層面」、「回答根本就是打太極，答非所問」、「房價高、消費高、所得低才是重點」、「就是錢的問題啊」，也有人說「低薪過勞高房價是主因，但我認為就算解決生育率也不會很高，現代人選擇自我才是趨勢」。