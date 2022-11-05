黃珊珊提企業簽「限電生死狀」　蔣萬安反批中央：能源政策得檢討

記者袁茵／台北報導

台北市長選舉候選人電視辯論會5日登場，無黨籍候選人黃珊珊於第二輪提問時，主攻台北市供電問題，質疑台電對於台北市企業簽「限電生死狀」時，蔣萬安做了什麼？而蔣萬安並未正面回應，僅說中央能源政策的確要通盤檢討，提及推動節能減碳部分，也可以仿造日本做法，冷氣用租用方式「以租代買」。

黃珊珊於第二輪提問時提出，經濟發展是台灣的命脈，穩定的供電是所有商家生存關鍵，以台北市現在狀況就是「限電進行式」，也就是缺電，這1、2年來核發證照卻被限電的案子，包括捷運局東區門戶計畫共22案全被限電，未來大巨蛋部分，台電也雙手一攤說無法核工。

黃珊珊詢問蔣萬安，「你是台北市選出的立委，你對台電各項的財務黑洞、內部績效管理不彰的問題，你有強力監督嗎？對於台電要求台北市的企業簽『限電生死狀』做了什麼？」

▲台北市長候選人電視辯論會，蔣萬安、黃珊珊。（圖／台北市長候選人電視辯論會主辦方提供）

對此，蔣萬安回答，自己在中央立法院時，對於台電在台北市供電或相關業務很熟悉，「對於台北市來講，供電穩定是最重要的一個事情，看到最近幾次中央在台北市的限電、發生跳電問題，中央能源政策的確要通盤檢討。」

蔣萬安表示，缺電會造成未來台北市整體發展很多問題，包括一直推動的電動公車，自己實際跟業者與民眾交換意見，「他們跟我反應，其實現在台北市原本要推動的『全面汰換成電動公車』進度嚴重落後，只達成12％。」

蔣萬安說，還有未來土地取得，現在停車場站空間不足，「因為未來換電動巴士，我們平均一個停車位要增加10坪左右，因為要加電動樁。」第三就是供電問題，這些問題都需要中央地方一起合作，而不是中央地方口水而已。

蔣萬安指出，另外還有推動綠建築，包括推動節能減碳，朝向2050淨零碳排目標，其實也可以從台北市開始，先來汰換高耗能電器，仿造日本做法，透過冷氣可以租用方式「以租代買」，「我想可以先從日常生活達到節能減碳方式。」

最後，蔣萬安提及，對於公有市場，當時中央經濟部準備要調高電價，自己也在立院即刻發文要求先暫停漲價，並得到很正面回應，另外包括學校在班班有冷氣的情況下，冷氣費用未來除了中央的補助，若自己當選市長，剩下部分則由台北市政府來補助。