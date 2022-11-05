蔣萬安砲打陳時中「卡北市育兒津貼」　黃珊珊：不是只有發錢而已

▲台北市長候選人電視辯論會」蔣萬安、黃珊珊。（圖／台北市長候選人電視辯論會主辦方提供）

記者鄭佩玟／台北報導

九合一倒數21天，台北市長三腳督激戰，唯一一場電視辯論會今（5）日下午登場。國民黨候選人蔣萬安提第一問，針對台北市新生兒人數新低，年輕父母不敢生，但很遺憾，民進黨對手陳時中任內衛福部長時，卻否決台北市議會放寬育兒津貼的想法。無黨籍候選人黃珊珊說，主要提供友善托育環境，不是只有發錢而已。

蔣萬安第一問，台北市民新生兒人數創新低，年輕父母不敢生，為因應高房價，我提出生育獎勵金加倍，但很遺憾，「陳時中任內居然否決台北市議會放寬育兒津貼的想法，用的理由是擔心外縣市移入台北市，不知道台北市外流人口很嚴重嗎？也希望黃珊珊能夠回答」，把炮口對準陳時中。

陳時中回應，相信中央都是考慮衡平性，蔣萬安在立院待那麼久，城鄉差距應該也是清楚，中央角度必然要去考慮，「我們並沒有否決，而是提出相關事情時要給予考忸，我未來當台北市長，當然會做出溝通，不是人家說不行就不行，要懂得跟中央溝通，要大聲講出來！」

陳時中進一步表示，自己跟中央關係最好，「我最可以跟大家溝通，尋求正常管道，我未來也會針對托兒、育兒持續關注」，讓孩子安心長大，打造很有愛的台北市，讓大家身心靈健康，陳時中再次強調，政策需要衡平性。

黃珊珊回應，蔣萬安應該不會不清楚台北人口負成長的原因，除了桃園，六都都在下降，拜防疫所賜，台北被除籍十萬人口，而且台北交通有綿密捷運網絡，台北很多人到桃園新北居住，也就是以前到台北很麻煩，現在很多人移到新北、桃園，重點是對症下藥，希望能讓年輕女性敢生才敢養，要提供友善托育環境，不是只有發錢而已，希望打造台北的居住正義，現在台北市政府也多元提出可負擔的住宅，歡迎全國人才都來台北定居。