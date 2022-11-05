「我不會開空頭支票」　黃珊珊諾：當市長社宅興建數保持全國第一

記者蘇晏男／台北報導

唯一一場台北市長選舉電視辯論會今（5日）下午2時登場，在第三階段媒體提問第一輪，對於台北居大不易，房價所得比16.17，當選之後如何落實居住正義、解決高房價？會不會延續社會住宅政策？願意承諾第一任內社宅KPI跳票後，就承諾不再競選連任？黃珊珊表示，她保證擔任市長後，北市興建社宅數目還會保持全國第一；她也說，居住正義不應該是政黨利益、沒收台北市民權益，她絕不會跟蔣萬安跟陳時中一樣開空頭支票，而是盡其所能，讓每位北市民在台北找到自己的家。

▲黃珊珊。（圖／台北市長候選人電視辯論會主辦方提供）

黃珊珊指出，高房價的確吞噬年輕世代的夢，過去八 年北市興建2萬戶社宅、三萬戶租金補貼與包租代管。黃說，興建社宅受限北市用地取得困難跟在地溝通，例如東湖社宅因居民抗議，議會刪掉預算，但北市目前保持全國第一社宅興建數量，超過全國加總起來的數字。

黃珊珊強調，她保證擔任市長後，北市興建社宅數目還會保持全國第一。黃珊珊更進一步指出自己會用更多方式幫年輕人圓夢，第一、公地民辦BOT案；第二、鼓勵旅館轉型社宅；第三、以TOD與EOD、都更獎勵等，取回社宅，每年這樣可增加1600戶；第四、以開發許可方式鼓勵民間興建，租金要求民間比照社宅；第五、鼓勵長者入住社宅，或第二點提到的旅館型態社宅，把自家公寓拿出來給專業團隊包租代管；第六、擴大包租代管誘因。

「北市寸土寸金，不能只靠政府興建社宅。」黃珊珊說，談到居住正義，蔣萬安當立委六年，沒真正為高房價提出質詢，立法院表決實價登錄2.0時，也沒有投票紀錄；而陳時中說未來四年要與中央興建1萬多戶社宅，但中央至今只有兩案在去年開工，且僅460戶，其餘沒開地方說明會或因社區抗議就停擺。

黃珊珊表示，居住正義不應該是政黨利益、沒收台北市民權益，她絕不會跟蔣萬安跟陳時中一樣開空頭支票，而是盡其所能，讓每位北市民在台北找到自己的家。