震懾北韓！美軍派戰略轟炸機B-1B飛往南韓　參加美韓空中軍演

▲美軍調派戰略轟炸機B-1B參與美韓空中軍演「警戒風暴」。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

近來北韓（朝鮮）大幅提高軍事挑釁的層級與頻率，在美國與南韓聯合空中訓練「警戒風暴」（Vigilant Storm）期間試射至少33枚以上飛彈，其中甚至包括洲際彈道飛彈，且隨時準備好進行第7次核試驗。為此，美國決定在韓半島（朝鮮半島）部署被稱為戰略資產的戰略轟炸機B-1B，作為震懾北韓的手段。

根據《韓聯社》，南韓軍方今（5）日指出，美國空軍第2代超音速重型長程戰略轟炸機B-1B「槍騎兵」（Lancer）將於下午抵達韓半島，參與美韓聯合空中訓練「警戒風暴」。先前，美軍曾於10月中旬在關島安德森空軍基地部署4架B-1B轟炸機。

隨著北韓近來朝東海（日本海）北方界線（NLL）以南發射彈道飛彈、試射洲際彈道飛彈（ICBM），以及完成第7次核試驗事前準備工作，美國與南韓當局皆認為如今韓半島緊張情勢升溫下，雙方緊張程度恐逼近北韓進行第6次核試驗時。

韓媒《紐西斯通訊社》指出，B-1B與B-52、B-2並稱是美國三大戰略轟炸機，B-1B具有跨洲際飛行且無須空中加油的特性，最大航程達11998公里，且機內可掛載最大重量34噸的各種砲彈與飛彈，包含機翼在內，最多可掛載61噸的武器，其飛行速度為1.2馬赫，比B-52、B-2還要更快，從關島起飛只需2小時就可抵達南韓。

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