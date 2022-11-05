　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

受困地底190公尺！南韓2礦工「喝即溶咖啡」撐10天奇蹟生還

▲▼南韓慶尚北道奉化郡鋅礦礦坑發生崩塌事故，兩名礦工受困將近10天才獲救，奇蹟生還。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓慶尚北道奉化郡鋅礦礦坑發生崩塌事故，兩名礦工受困將近10天才獲救，奇蹟生還。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓慶尚北道奉化郡一座鋅礦礦坑10月26日發生土石崩塌意外，導致2名礦工受困地底深處190公尺，經過消防當局221個小時的搜救行動，終於在昨（4）日晚間11時左右獲救，兩人被發現時還能靠自己的雙腿走出坑道。他們透露，在這9、10天以來是靠即溶咖啡、以及石壁滴下來的水才得以維持生理運作。

根據《韓聯社》，位於慶尚北道奉化郡才山面的鋅礦礦坑10月26日晚間6時，在第1垂直坑道發生約900噸（業者估算）土石崩塌的意外，導致62歲的作業班長朴某、56歲的輔助作業員朴某受困在地下190公尺深的第1垂直坑道，採礦業者事發後14個小時才撥打119報案。

經過消防當局長達近10天的搜救、不斷探尋出口，4日晚間終於在距離當初土石崩塌意外時兩人受困地點30公尺處、在一個四方匯集各個坑道的圓形空間內發現兩人的身影，該空間面積大約有100㎡。

▲▼兩名礦工被救出後，在消防人員攙扶下，靠雙腿步出坑道。（圖／慶北消防本部）

▲兩名礦工被救出後，在消防人員攙扶下，靠雙腿步出坑道。（圖／慶北消防本部，下同）

中央119救助本部忠清江原特殊救助隊救助組長方張錫（방장석，音譯）回憶發現兩人時的情景，「兩人肩膀靠在一起取暖、藉以維持體溫，就算土石傾瀉而下，靠著過去經驗以及基本應對方針，兩人沉穩且冷靜躲避災難，最後在安全的狀態下被發現。」

慶北消防本部某名關係人士受訪時透露，相依為命的兩名礦工在受困地點拿起塑膠、枯木枝搭建遮風擋雨的帳篷，而剛好受困前身邊帶有即溶咖啡，兩人在沒有任何食物補給的狀況下，靠著喝即溶咖啡度日，等到即溶咖啡全都喝完後，便靠喝岩石滴下來的水維持基本生理運作，至於平常則是靠燒柴火取暖。

▲▼兩名礦工被救出後，在消防人員攙扶下，靠雙腿步出坑道。（圖／慶北消防本部）

兩人在地底190公尺的坑道內根本不知道時光如何流逝，正當放棄求生意志時，兩人聽到坑道外傳來消防隊爆破的聲音，於是兩人又開始依靠著彼此，絕不放棄求生的一絲希望。

兩人4日晚間被消防當局發現後，靠著自己的雙腳走出坑道外，被送往安東醫院接受治療，目前兩人健康狀態良好。

作業班長朴某獲救後，其63歲的妻子李某激動落下眼淚。

其實，該座礦坑曾於今年8月29日在同一處垂直坑道的不同地點發生崩塌事故，當時導致1人死亡、1人受傷。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►飛利浦小旋風電動洗鞋機1090元！輕鬆把鞋子變乾淨

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
女主播上節目改造「變超辣」！　脫掉運動衣換穿大尺度禮服嚇到
快刪除！5款APP會偷錢　超過13萬次下載
女星愛女6個月罹罕病「診斷活不過2歲」！　忍淚：想聽她叫聲媽
獨／「做壞了」鄭家純判賠90萬　元和雅診所：唯獨人心難整
2航班突取消！　華航回應了
還原「中壢囚禁案」現場！女房仲雙手潰爛　替吐血死者CPR
竹聯幫主壽宴席開50桌！時間、地點曝光　通知各堂口參加
蔣萬安影射超商店員遇刺「陳時中害的」　競辦怒了
明天低溫下探16度！　下周末更冷

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

不只30萬！普丁宣布：完成動員31.8萬士兵　4.9萬已上戰場

受困地底190公尺！南韓2礦工「喝即溶咖啡」撐10天奇蹟生還

凱特王妃半裸照事件！川普罵她不穿「活該被偷拍」　王室一家氣炸

推特「廣告銳減」日虧1.28億！馬斯克狠裁50%員工：別無選擇

中國火箭殘骸4度失控墜地球　西班牙關閉空域！趙立堅：做法沒問題

數據：輝瑞雙價疫苗抗BA.4及BA.5效果佳　較原始疫苗高出3至4倍

美媒：川普11／14宣布出馬2024年總統大選　正在安排首波競選行程

「中國幾年內不會侵台」　美國防次長：但須留意兩岸軍機衝突

美日外長於G7雙邊會晤　談及「台海和平穩定」重要性

烏克蘭外委會主席悼台灣志願兵曾聖光　日籍同袍盼來生再做朋友

夾玩偶魚遇佛心娃娃機　失手後它自己跳入取物口

新人結婚穿特製暴龍裝　舞台上跳《愛你》嗨翻

海蒂克隆Heidi Klum「超逼真蚯蚓裝」稱霸萬聖節　訪問「直接躺下」..還在地上蠕動XD

送女最後一程「不能讓她走」　女命喪梨泰院父母聽語音慟

薔薔突襲YouTuber搜尋紀錄　呱吉查「孫總」..一問原因尬爆XD

蘆洲弟無照違停拒配合　群警對峙激動狂喊下車

小S護大S嗆酸民「瞎了狗眼」　曝S媽嗨見具俊曄：阿der~~~

35人求職遭上銬囚禁1個月　3人亡棄屍山區1遺體搜尋中

賈永婕陶醉老公獻唱：帥翻了！　沒被邀合唱委屈「怎麼不是我」

柴「戴安全帽」站機車腳踏板　乖等主人網笑翻：好有喜感

不只30萬！普丁宣布：完成動員31.8萬士兵　4.9萬已上戰場

受困地底190公尺！南韓2礦工「喝即溶咖啡」撐10天奇蹟生還

凱特王妃半裸照事件！川普罵她不穿「活該被偷拍」　王室一家氣炸

推特「廣告銳減」日虧1.28億！馬斯克狠裁50%員工：別無選擇

中國火箭殘骸4度失控墜地球　西班牙關閉空域！趙立堅：做法沒問題

數據：輝瑞雙價疫苗抗BA.4及BA.5效果佳　較原始疫苗高出3至4倍

美媒：川普11／14宣布出馬2024年總統大選　正在安排首波競選行程

「中國幾年內不會侵台」　美國防次長：但須留意兩岸軍機衝突

美日外長於G7雙邊會晤　談及「台海和平穩定」重要性

烏克蘭外委會主席悼台灣志願兵曾聖光　日籍同袍盼來生再做朋友

空難倖存者紀念早逝女兒成立合唱團　癌父義賣回憶錄募款

TOYOTA「配備最豐富小車」增添新車型　採帆布車頂享受上空風情

全家Q3獲利逾5億「年增八成」　單季賺贏今年上半年

年收24萬買6千萬豪宅！陳沂質疑鄭家純　元和雅諷：可申請低收補助

LIFE・經典／SONY 2023年攝影大賽徵件倒數　不限器材最快11月底截件

賓士大台廂型車「變身豪華露營車」！時尚硬派風任選　還能當住家

不只30萬！普丁宣布：完成動員31.8萬士兵　4.9萬已上戰場

受困地底190公尺！南韓2礦工「喝即溶咖啡」撐10天奇蹟生還

蔣萬安繫上領帶備戰辯論！　請「市民頭家」為台北市面試新員工

藍營指嘉義市長選戰延期勞民傷財　李俊俋：一件憾事也要政治操作

同天和4個對象分手！觀察路人反應 他嫌女友「大蒜味」慘遭水巴掌伺候

國際熱門新聞

台男戰死　生前曝：聽見砲聲就怕

25歲台籍志願軍曾聖光戰死！妻崩潰回應

台男戰死烏克蘭　台同袍曝細節

日本志願兵哀悼曾聖光「來世再做朋友」

「變態7人團」下藥　妻淪玩具7年崩潰

刮中300萬！她加碼再買「又中900萬」

台灣25歲志願者　在俄烏戰爭陣亡

台灣志願兵在烏陣亡　家屬證實

結婚18年淪大媽　她離婚後絕地變身成辣妹

13歲男被遊樂園「天女散花」甩飛　肺砸爛急切除

普丁簽署動員重刑犯上戰場

在兒子墳前吐1句話　40年前女童命案兇嫌遭逮

高中遭賊「偷到剩空地」磚頭全敲掉

G7外長聯合聲明：台海必須和平解決

更多熱門

相關新聞

美日外長G7雙邊會晤　談及「台海和平」

美日外長G7雙邊會晤　談及「台海和平」

美國國務卿布林肯赴德國出席七大工業國集團（G7）外長會議，今天與日本外相林芳正舉行場邊會。兩人談論維繫台海和平穩定的重要性，也討論北韓飛彈試射、俄烏戰爭等議題。

梨泰院案1年前研究曝　寬不及4m窄路很危險

梨泰院案1年前研究曝　寬不及4m窄路很危險

南韓世足賽傳統「街頭應援」首度喊卡

南韓世足賽傳統「街頭應援」首度喊卡

男老師大談師生戀！對小女友親親摸摸　下場慘了

男老師大談師生戀！對小女友親親摸摸　下場慘了

南韓總理警告：冬季單日病例可達20萬

南韓總理警告：冬季單日病例可達20萬

關鍵字：

日韓要聞南韓慶尚北道奉化郡鋅礦崩塌奇蹟生還

讀者迴響

熱門新聞

伊能靜罕見「揭離婚哈林主因」！3關鍵讓她崩潰

賀瓏笑超粒方「換臉還是醜」！道歉被甩巴掌

25歲阿美族戰士陣亡烏克蘭！　遭爆在台積欠百萬債務

鍾明軒留學1月「技術都不如台灣」！

前妻衝上台鬧婚　擴音器嗆「渣男騙感情」

25歲阿美族戰士戰死烏克蘭！　立射訓練影片曝光

開箱年收6億天后闆娘台中105坪豪宅

台男戰死　生前曝：聽見砲聲就怕

台版「柬埔寨詐騙」首腦落網！　35歲茶董照片曝光

25歲台籍志願軍曾聖光戰死！妻崩潰回應

台男戰死烏克蘭　台同袍曝細節

洪榮宏錄影爆氣　怒斥張文綺

日本志願兵哀悼曾聖光「來世再做朋友」

何妤玟換穿「薔薔大尺度戰服」震撼千人

貴人來了！4星座「深秋運勢大翻身」　加薪終於輪到你

更多

最夯影音

更多
夾玩偶魚遇佛心娃娃機　失手後它自己跳入取物口

夾玩偶魚遇佛心娃娃機　失手後它自己跳入取物口
新人結婚穿特製暴龍裝　舞台上跳《愛你》嗨翻

新人結婚穿特製暴龍裝　舞台上跳《愛你》嗨翻

海蒂克隆Heidi Klum「超逼真蚯蚓裝」稱霸萬聖節　訪問「直接躺下」..還在地上蠕動XD

海蒂克隆Heidi Klum「超逼真蚯蚓裝」稱霸萬聖節　訪問「直接躺下」..還在地上蠕動XD

送女最後一程「不能讓她走」　女命喪梨泰院父母聽語音慟

送女最後一程「不能讓她走」　女命喪梨泰院父母聽語音慟

薔薔突襲YouTuber搜尋紀錄　呱吉查「孫總」..一問原因尬爆XD

薔薔突襲YouTuber搜尋紀錄　呱吉查「孫總」..一問原因尬爆XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面