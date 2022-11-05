受困地底190公尺！南韓2礦工「喝即溶咖啡」撐10天奇蹟生還

▲南韓慶尚北道奉化郡鋅礦礦坑發生崩塌事故，兩名礦工受困將近10天才獲救，奇蹟生還。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓慶尚北道奉化郡一座鋅礦礦坑10月26日發生土石崩塌意外，導致2名礦工受困地底深處190公尺，經過消防當局221個小時的搜救行動，終於在昨（4）日晚間11時左右獲救，兩人被發現時還能靠自己的雙腿走出坑道。他們透露，在這9、10天以來是靠即溶咖啡、以及石壁滴下來的水才得以維持生理運作。

根據《韓聯社》，位於慶尚北道奉化郡才山面的鋅礦礦坑10月26日晚間6時，在第1垂直坑道發生約900噸（業者估算）土石崩塌的意外，導致62歲的作業班長朴某、56歲的輔助作業員朴某受困在地下190公尺深的第1垂直坑道，採礦業者事發後14個小時才撥打119報案。

經過消防當局長達近10天的搜救、不斷探尋出口，4日晚間終於在距離當初土石崩塌意外時兩人受困地點30公尺處、在一個四方匯集各個坑道的圓形空間內發現兩人的身影，該空間面積大約有100㎡。

▲兩名礦工被救出後，在消防人員攙扶下，靠雙腿步出坑道。（圖／慶北消防本部，下同）

中央119救助本部忠清江原特殊救助隊救助組長方張錫（방장석，音譯）回憶發現兩人時的情景，「兩人肩膀靠在一起取暖、藉以維持體溫，就算土石傾瀉而下，靠著過去經驗以及基本應對方針，兩人沉穩且冷靜躲避災難，最後在安全的狀態下被發現。」

慶北消防本部某名關係人士受訪時透露，相依為命的兩名礦工在受困地點拿起塑膠、枯木枝搭建遮風擋雨的帳篷，而剛好受困前身邊帶有即溶咖啡，兩人在沒有任何食物補給的狀況下，靠著喝即溶咖啡度日，等到即溶咖啡全都喝完後，便靠喝岩石滴下來的水維持基本生理運作，至於平常則是靠燒柴火取暖。

兩人在地底190公尺的坑道內根本不知道時光如何流逝，正當放棄求生意志時，兩人聽到坑道外傳來消防隊爆破的聲音，於是兩人又開始依靠著彼此，絕不放棄求生的一絲希望。

兩人4日晚間被消防當局發現後，靠著自己的雙腳走出坑道外，被送往安東醫院接受治療，目前兩人健康狀態良好。

作業班長朴某獲救後，其63歲的妻子李某激動落下眼淚。

其實，該座礦坑曾於今年8月29日在同一處垂直坑道的不同地點發生崩塌事故，當時導致1人死亡、1人受傷。

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