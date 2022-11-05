推特「廣告銳減」日虧1.28億！馬斯克狠裁50%員工：別無選擇

▲馬斯克證實推特每日虧損400美元，因此在「別無選擇」的情況下必須裁員。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

全球首富馬斯克上個月收購推特，繼大刀解雇多名高層並解散董事會後，又爆出即將裁員50%的消息。馬斯克在當地4日證實，推特目前每日的虧損已達400萬美元，因此公司決定精簡人力，而受影響的員工每人將獲得比法定金額高出50%的資遣費。馬斯克並未說明他是否會將推特7500名的員工裁減一半。

綜合外媒報導，推特10月易主後，媒體就頻頻指出馬斯克計劃大幅裁員，更有傳聞指出，推特可能會資遣3700人，形同於半數員工飯碗不保。推特3日發出郵件，通知員工公司將從4日開始裁員，並暫時關閉辦公室，以「確保員工、推特系統和客戶數據的安全」。

馬斯克4日表示，有鑒於推特每天的損失已逾400萬美元（約新台幣1.28億元），因此他不得不精簡公司人力。馬斯克強調，他已經盡力了，但「很遺憾，這是別無選擇的事」，而被裁員的員工每人將獲得3個月的遣散費，比法律要求的要多出50%。

報導稱，自馬斯克買下推特後，奧迪、通用汽車、輝瑞等廣告商便暫停在推特投放廣告，打算觀望馬斯克入主推特後的情況發展。馬斯克也指出，由於廣告客戶減少了對推特的使用，該公司「收入大幅下降」，並將廣告削減的情況歸咎於「激進團體對廣告客戶施壓」。

推特員工3日在美國舊金山聯邦法院提出集體訴訟，指控推特沒有給予足夠通知就大規模裁員，有違反聯邦和加州法律的疑慮。