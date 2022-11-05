川普曾瘋狂追求黛妃！自爆「好想和她上床」：但要先測過愛滋

▲川普自大表示，只要他想，他隨時都能得到黛安娜王妃。（組圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國前總統川普在探討回鍋參加2024年總統大選的可能之際，被王室記者爆料曾「瘋狂追求」前英國儲妃黛安娜，而川普也曾在採訪中自爆，若有機會一親芳澤，他會「毫不猶豫」地與黛妃上床，但前提是，黛妃必須先接受愛滋病毒（HIV）檢測。

據《新聞周刊》報導，查爾斯三世與黛安娜王妃在1992年婚姻破裂，2人隨後正式分居。不久後，有傳言稱黛安娜王妃將移居美國，搬到川普家族企業所有的川普大廈（Trump Tower）居住，引發外界好奇，黛妃是否正與川普交往。儘管王室澄清黛妃沒有在美國買房的規劃，也不打算住在英國以外的地方，但輿論並未止息。

在新出版的《國王：查爾斯三世的生平》一書中，傳記作者安德森（Christopher Anderson）爆料，黛妃在1996年與查爾斯三世離婚後，川普就「瘋狂地」對黛安娜展開追求，不過卻被黛妃狠心拒絕。後來，川普在某個廣播節目受訪時，就此事表示，「如果我想的話，我肯定有辦法和黛安娜上床，但前提是她通過了愛滋病檢驗」。

川普不止一次對黛安娜王妃發布公開性騷擾的言論，即使戴妃在1997年去世後，川普接受斯特恩（Howard Stern）的廣播採訪時，也自信透露他隨時都可以「上了」黛妃。當時，斯特恩問道，「為什麼人們認為你說你可以和黛安娜在一起是過於自負的表現？你本來可以追到她嗎？」川普不假思索地答，「我覺得沒問題。」

在2000年的採訪中，斯特恩再次提起了與黛安娜王妃有關的問題，詢問川普，「你會和黛妃上床嗎？」而川普則答道，「毫不猶豫地。」消息人士猜測，川普不斷炒作自己與黛妃的緋聞，還放出消息聲稱黛妃即將搬到川普大廈居住，不過是為了宣傳家族企業川普集團的房產。