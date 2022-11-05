　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

離地球更近！天文學家發現「蓋亞BH1」黑洞　質量比太陽大10倍

▲▼ 天文學家發現目前離地球最近的黑洞。（圖／取自NOIRLab）

▲ 天文學家發現目前離地球最近的黑洞「蓋亞BH1」。（圖／取自NOIRLab）

實習記者任庭儀／編譯

《皇家天文學會月報》（MNRAS）最新刊登的一則研究指出，天文學家發現迄今為止離地球最近的黑洞「蓋亞BH1」（Gaia BH1），質量是太陽的10倍，和地球間的距離僅有1600光年。天文學家巴德里（Kareem El-Badry）表示，這項研究預示著銀河系中有更多潛在黑洞尚未被發現。

黑洞是宇宙中最極端的物體，光是銀河系中就有多達1億個恆星質量的黑洞，質量大約是太陽的5到100倍，然而當黑洞處於休眠狀態時是難以觀測的，因此目前只有少數幾個被證實存在。

美聯社報導，天文學家巴德里4日發布的研究指出，蓋亞BH1的質量是太陽的10倍，且是目前距離地球最近的黑洞，比起之前觀測到麒麟星座內的一束X射線的距離，更接近地球3倍。

天文學家最初經由歐洲太空總署（European Space Agency, ESA）的蓋亞太空望遠鏡（Gaia Space Telescope）進行觀測，精確定位大約20億顆銀河系恆星的位置、速度和軌跡後，顯示其中一顆恆星的運行具有微小的不規則性，這意味著有某股巨大的、看不見的東西正在牽引它。

天文學家又透過位於夏威夷的北雙子星望遠鏡進行後續觀察，將數據與蓋亞太空望遠鏡的結果相結合，發現該恆星處於一個「雙星系統」。巴德里說，「後續的發現毫無疑問證實，除了這個雙星系統包含一顆正常的恆星和一個黑洞，我們找不到其他合理的天體物理學場景來解釋這個現象。」

巴德里還指出，這項研究預示著銀河系中有更多潛在黑洞尚未被發現，並有助於提高天文學家對雙星系統的認識。

►飛利浦小旋風電動洗鞋機1090元！輕鬆把鞋子變乾淨

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
快訊／本土+25523「連3天跌破3萬」　另增67死
LIVE／陳時中、蔣萬安、黃珊珊辯論登場！　現場直播看這裡
快訊／《全明星4》又1人退賽！　她確定離隊
登頂紀錄造假！　20頁報告「打臉曾格爾」
穩交超跑男3年　任容萱生日前夕突公布「喜訊」
辯論將登場　陳時中預言「藍白夾殺」：任何問題我都誠心誠意回答
F4男星偷吃人妻害丈夫輕生！　5年沒戲拍「改賣水餃」現況曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

震懾北韓！美軍派戰略轟炸機B-1B飛往南韓　參加美韓空中軍演

梵谷名畫遇襲再+1！　環團向「夕陽下的播種者」潑豌豆湯抗議

川普曾瘋狂追求黛妃！自爆「好想和她上床」：但要先測過愛滋

婚禮上岳父豪送新車　新郎開心試駕「當場撞死阿姨」

離地球更近！天文學家發現「蓋亞BH1」黑洞　質量比太陽大10倍

不只30萬！普丁宣布：完成動員31.8萬士兵　4.9萬已上戰場

受困地底190公尺！南韓2礦工「喝即溶咖啡」撐10天奇蹟生還

凱特王妃半裸照事件！川普罵她不穿「活該被偷拍」　王室一家氣炸

推特「廣告銳減」日虧1.28億！馬斯克狠裁50%員工：別無選擇

中國火箭殘骸4度失控墜地球　西班牙關閉空域！趙立堅：做法沒問題

夾玩偶魚遇佛心娃娃機　失手後它自己跳入取物口

新人結婚穿特製暴龍裝　舞台上跳《愛你》嗨翻

海蒂克隆Heidi Klum「超逼真蚯蚓裝」稱霸萬聖節　訪問「直接躺下」..還在地上蠕動XD

送女最後一程「不能讓她走」　女命喪梨泰院父母聽語音慟

薔薔突襲YouTuber搜尋紀錄　呱吉查「孫總」..一問原因尬爆XD

蘆洲弟無照違停拒配合　群警對峙激動狂喊下車

小S護大S嗆酸民「瞎了狗眼」　曝S媽嗨見具俊曄：阿der~~~

35人求職遭上銬囚禁1個月　3人亡棄屍山區1遺體搜尋中

賈永婕陶醉老公獻唱：帥翻了！　沒被邀合唱委屈「怎麼不是我」

柴「戴安全帽」站機車腳踏板　乖等主人網笑翻：好有喜感

震懾北韓！美軍派戰略轟炸機B-1B飛往南韓　參加美韓空中軍演

梵谷名畫遇襲再+1！　環團向「夕陽下的播種者」潑豌豆湯抗議

川普曾瘋狂追求黛妃！自爆「好想和她上床」：但要先測過愛滋

婚禮上岳父豪送新車　新郎開心試駕「當場撞死阿姨」

離地球更近！天文學家發現「蓋亞BH1」黑洞　質量比太陽大10倍

不只30萬！普丁宣布：完成動員31.8萬士兵　4.9萬已上戰場

受困地底190公尺！南韓2礦工「喝即溶咖啡」撐10天奇蹟生還

凱特王妃半裸照事件！川普罵她不穿「活該被偷拍」　王室一家氣炸

推特「廣告銳減」日虧1.28億！馬斯克狠裁50%員工：別無選擇

中國火箭殘骸4度失控墜地球　西班牙關閉空域！趙立堅：做法沒問題

台東「好米收冬祭」跨域南迴　祈福祭典太麻里熱鬧登場

林俊傑新加坡開唱突崩潰「我們也是人」　頻遭爆料洩心聲...歌迷哭了

楊梅富岡調車場打造鐵道博物館　鐵道迷張善政：百分之1千支持

快訊／本土+25523「連3天跌破3萬」　另增67死

自家就能泡SPA、唱K！　內湖200坪豪宅淪8拍恐仍流標

六都唯一人口正成長！　桃園年輕房貸族「5年人數增1倍」

《黑澀會》玉兔倒數7天就生了！中空裝「渾圓巨肚現形」：走路都好吃力

騎士酒駕自摔噴出「武士刀＋鐵棍」　還沒撿就被發現！下場GG

考生必追！建站百周年　台鐵11／11開賣「追分100」紀念票

林玉書退賽《全明星4》！三立證實「傷勢原因」告別黃隊郭泓志

騎重機只貼胸貼！辣露「白皙美背+蜜大腿」...車友瘋偷拍　她嬌喊：可合照

國際熱門新聞

台男戰死　生前曝：聽見砲聲就怕

25歲台籍志願軍曾聖光戰死！妻崩潰回應

台男戰死烏克蘭　台同袍曝細節

日本志願兵哀悼曾聖光「來世再做朋友」

「變態7人團」下藥　妻淪玩具7年崩潰

刮中300萬！她加碼再買「又中900萬」

台灣25歲志願者　在俄烏戰爭陣亡

台灣志願兵在烏陣亡　家屬證實

結婚18年淪大媽　她離婚後絕地變身成辣妹

13歲男被遊樂園「天女散花」甩飛　肺砸爛急切除

普丁簽署動員重刑犯上戰場

在兒子墳前吐1句話　40年前女童命案兇嫌遭逮

高中遭賊「偷到剩空地」磚頭全敲掉

川普稱「凱特半裸照事件」是她活該　王室氣炸

更多熱門

相關新聞

震懾北韓！美軍派戰略轟炸機B-1B飛往南韓

震懾北韓！美軍派戰略轟炸機B-1B飛往南韓

近來北韓（朝鮮）大幅提高軍事挑釁的層級與頻率，在美國與南韓聯合空中訓練「警戒風暴」（Vigilant Storm）期間試射至少33枚以上飛彈，其中甚至包括洲際彈道飛彈，且隨時準備好進行第7次核試驗。為此，美國決定在韓半島（朝鮮半島）部署被稱為戰略資產的戰略轟炸機B-1B，作為震懾北韓的手段。

川普爆「想和戴妃上床」：但她要先測愛滋

川普爆「想和戴妃上床」：但她要先測愛滋

推特虧1.28億狠裁50%員工　馬斯克說話了

推特虧1.28億狠裁50%員工　馬斯克說話了

數據：輝瑞雙價疫苗抗BA.4及BA.5效果佳

數據：輝瑞雙價疫苗抗BA.4及BA.5效果佳

美媒：川普11／14宣布出馬2024年總統大選

美媒：川普11／14宣布出馬2024年總統大選

關鍵字：

北美要聞黑洞蓋亞BH1雙子星望遠鏡

讀者迴響

熱門新聞

伊能靜罕見「揭離婚哈林主因」！3關鍵讓她崩潰

賀瓏笑超粒方「換臉還是醜」！道歉被甩巴掌

鍾明軒留學1月「技術都不如台灣」！

25歲阿美族戰士陣亡烏克蘭！　遭爆在台積欠百萬債務

25歲阿美族戰士戰死烏克蘭！　立射訓練影片曝光

台男戰死　生前曝：聽見砲聲就怕

超商美式、拿鐵買6送6限時1天搶

前妻衝上台鬧婚　擴音器嗆「渣男騙感情」

開箱年收6億天后闆娘台中105坪豪宅

46歲女星愛女6個月罹罕病「醫診斷活不過2歲」！

台版「柬埔寨詐騙」首腦落網！　35歲茶董照片曝光

想包養單親媽試車被騙1.6萬元！他用這招報仇

25歲台籍志願軍曾聖光戰死！妻崩潰回應

台男戰死烏克蘭　台同袍曝細節

「中壢囚禁案」女房仲雙手潰爛幫吐血死者CPR

更多

最夯影音

更多
夾玩偶魚遇佛心娃娃機　失手後它自己跳入取物口

夾玩偶魚遇佛心娃娃機　失手後它自己跳入取物口
新人結婚穿特製暴龍裝　舞台上跳《愛你》嗨翻

新人結婚穿特製暴龍裝　舞台上跳《愛你》嗨翻

海蒂克隆Heidi Klum「超逼真蚯蚓裝」稱霸萬聖節　訪問「直接躺下」..還在地上蠕動XD

海蒂克隆Heidi Klum「超逼真蚯蚓裝」稱霸萬聖節　訪問「直接躺下」..還在地上蠕動XD

送女最後一程「不能讓她走」　女命喪梨泰院父母聽語音慟

送女最後一程「不能讓她走」　女命喪梨泰院父母聽語音慟

薔薔突襲YouTuber搜尋紀錄　呱吉查「孫總」..一問原因尬爆XD

薔薔突襲YouTuber搜尋紀錄　呱吉查「孫總」..一問原因尬爆XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面