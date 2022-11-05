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20頁報告「打臉曾格爾」登頂紀錄造假！過3日大雪　可樂瓶還在同處

▲▼（圖／翻攝自Facebook／曾格爾 Grace Tseng）

▲曾格爾遭質疑造假。（圖／翻攝自Facebook／曾格爾 Grace Tseng）

記者施怡妏／綜合報導

「登山女神」曾格爾被登山界好手張元植質疑，13小時攻頂世界第8高峰紀錄疑似造假，曾格爾也直接公開自己的衛星定點紀錄，事隔8天，張元植昨（4）日發文，一口氣丟出20頁的分析報告，紀錄中有多處疑點，再度狠狠打臉曾格爾，「我目前並不相信，曾格爾的無氧13小時速攀的宣稱為真」。

張元植昨晚在臉書發文，調查這件事情的真假對他意義很大，登山這件事情，是他目前人生努力的志業，如果是真的，就會很好奇能在2年內將一個素人變成世界頂尖，是怎樣的歷程；如果是假的，「對於將生命投注在攀登及探險志業的所有人們來說，都是莫大的侮辱」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自張元植研究報告）

▲過了3日雪景居然都沒變，可樂瓶也還在同處。（圖／翻攝自張元植研究報告）

張元植也透露，「這篇報告絕非我一人可獨立完成」，包括《魔境登山客》版主蔡日興、登山好手三條魚詹喬愉、赤心巔峰-越野十日挑戰中央山脈、登峰54山-Hiking Therapy、鳳梨王楊宇帆、不具名工程師朋友等人，都曾給予協助。

接著，他貼出20頁的分析報告，對於軌跡檔案的真實性，為何認為是假，也提出解釋，包括「軌跡中反映出的移動特徵，不符合無氧八千米攀登的現實運動狀態，也不符合當時的雪況特徵」、「軌跡的點位之間的時間間隔，有不正常規律」、「軌跡的點位數量過少」、「軌跡紀錄的高度上升/下降太過穩定，不像自然產生」等等。

張元植表示，「我目前無法解釋這個規律，唯一的解釋是Inreach持有者擁有無視地形坡，度的絕對距離感，或該軌跡根本就是人工製成的。」

另外，曾格爾10/4錄製的登頂影片，與其他團隊10/1拍到的畫面相比，時隔3日，中間還有連續大約24小時的不間斷大雪，雪景地貌居然一模一樣，而且地上的可樂空瓶也完好無缺的在同個位置，沒有被大雪覆蓋或是被人撿拾，「繩索也完全不像剛從冰雪覆蓋中被挖出來那樣黏滿冰霜」。

而且曾格爾宣稱曾見過她登山的「人證」，事後也表示沒見過曾格爾，也不認識。最後，張元植表示，「基於上述各項存在的不合理現象，按照目前已知的資訊，曾格爾的13小時馬納斯魯速攀宣稱，在我看來，依舊無法成立」。

貼文曝光，掀起網友討論，「從宣稱創紀錄，被質疑、提出資料證明、再被更詳細檢視的整個過程，峰迴路轉，可以成為一部精彩電影的劇本」、「為了台灣人的尊嚴，下次你要爬哪，林北都贊助你一波，這個實事求是的態度太令人敬佩」。

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