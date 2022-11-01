曾格爾要求登山作家刪文惹議　PO文還原始末：自由發言權不應濫用

記者黃翊婷／綜合報導

「登山女神」曾格爾被登山界好手質疑，13小時攻頂世界第8高峰紀錄疑似造假，日前又因要求登山作家「御風泊客」刪文再次掀起爭議。曾格爾昨日（10月31日）深夜在臉書PO文表示自己問心無愧，她不滿的是，私下澄清的訊息遭到斷章取義，未經同意就被拿來公開散布，「現在是自媒體的時代，每個人也都有自由發言的權利，但我相信這份權利是寶貴的，不應被濫用。」

▲曾格爾深夜發文還原錄音檔外流的事情經過。（圖／翻攝自Facebook／曾格爾 Grace Tseng）

登山作家「御風泊客」2個月前曾在專欄上針對曾格爾進行評論，沒想到他日前收到曾格爾的訊息，要求他將文章下架，因而不滿再度發文批評，並公開雙方的語音訊息內容。

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曾格爾在語音訊息中提到，有贊助商質問為什麼要花這麼多錢，而且文章內容會讓人分不清她和果果（呂忠翰）、三條魚（詹喬愉）的差別，「我跟果果的差別就是他的恢復期比較慢，所以他凍傷、1年就只能爬1座，但是他14座的贊助商都有了，所以他不用在乎別人怎麼說」、「三條魚是這樣，三條魚現在我跟她兩個人都沒有足夠的經費，然後她只有在3000以下是比較OK、是比較有在做訓練的而已，她在8000以上、台灣根本就沒有這樣子的環境」。

御風泊客指出，曾格爾要人刪文、強詞奪理，但只會打模糊仗、支吾其詞，不趕快提出實證，「這樣的世界紀錄鬼才相信」。文章公開之後，再度掀起各界熱議。

▲「御風泊客」公開與曾格爾的對話。（圖／翻攝自Facebook）

對此，曾格爾昨日（10月31日）深夜在臉書PO文表示，「每個人做的事情都是對自己有價值的」，這也是她從未在公眾平台上評論別的攀登者的原因，關於錄音檔外流，該作者的文章被廣泛轉發，其中對於自組隊與商業隊以及一些攀登的過程與事實有所差距，因此她私訊作者說明其差異，對方問了許多問題，她也都一一回覆。

曾格爾提到，對於外界的質疑她問心無愧，令她感到不滿的是，私下澄清的訊息遭到斷章取義，未經同意就被拿來公開散布，作者甚至在限時動態PO出截圖，寫上感謝「格格流量超人」，令人感到不被尊重。

曾格爾強調，文章傳遞資訊有誤，當事人要求改正本來就是合理的，不實訊息傷害到她的名譽，應該對不實報導做出道歉並改正，而不是理直氣壯、以吹哨人的身分要求討拍，「現在是自媒體的時代，每個人也都有自由發言的權利，但我相信這份權利是寶貴的，不應被濫用。」

曾格爾說，她踏出的每一步都是付出生命在盡力實踐，「雖然不知道最終能否順利完成目標，但我每一刻都在為超越自己而努力著，希望被忽視的努力與過程有更多人能夠看見。也希望這個世界能夠多一點理解與包容，多一點相信與支持，而不是互相質疑與猜忌，我們應該少一點口水，多一點汗水，實際付出終將能有所回報，讓大家看見。」