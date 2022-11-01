　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

曾格爾要求登山作家刪文惹議　PO文還原始末：自由發言權不應濫用

記者黃翊婷／綜合報導

「登山女神」曾格爾被登山界好手質疑，13小時攻頂世界第8高峰紀錄疑似造假，日前又因要求登山作家「御風泊客」刪文再次掀起爭議。曾格爾昨日（10月31日）深夜在臉書PO文表示自己問心無愧，她不滿的是，私下澄清的訊息遭到斷章取義，未經同意就被拿來公開散布，「現在是自媒體的時代，每個人也都有自由發言的權利，但我相信這份權利是寶貴的，不應被濫用。」

▲▼（圖／翻攝自Facebook／曾格爾 Grace Tseng）

▲曾格爾深夜發文還原錄音檔外流的事情經過。（圖／翻攝自Facebook／曾格爾 Grace Tseng）

登山作家「御風泊客」2個月前曾在專欄上針對曾格爾進行評論，沒想到他日前收到曾格爾的訊息，要求他將文章下架，因而不滿再度發文批評，並公開雙方的語音訊息內容。

[廣告]請繼續往下閱讀...

曾格爾在語音訊息中提到，有贊助商質問為什麼要花這麼多錢，而且文章內容會讓人分不清她和果果（呂忠翰）、三條魚（詹喬愉）的差別，「我跟果果的差別就是他的恢復期比較慢，所以他凍傷、1年就只能爬1座，但是他14座的贊助商都有了，所以他不用在乎別人怎麼說」、「三條魚是這樣，三條魚現在我跟她兩個人都沒有足夠的經費，然後她只有在3000以下是比較OK、是比較有在做訓練的而已，她在8000以上、台灣根本就沒有這樣子的環境」。

御風泊客指出，曾格爾要人刪文、強詞奪理，但只會打模糊仗、支吾其詞，不趕快提出實證，「這樣的世界紀錄鬼才相信」。文章公開之後，再度掀起各界熱議。

曾格爾傳訊息要「御風泊客」撤文、改文。（圖／翻攝自Facebook）

▲「御風泊客」公開與曾格爾的對話。（圖／翻攝自Facebook）

對此，曾格爾昨日（10月31日）深夜在臉書PO文表示，「每個人做的事情都是對自己有價值的」，這也是她從未在公眾平台上評論別的攀登者的原因，關於錄音檔外流，該作者的文章被廣泛轉發，其中對於自組隊與商業隊以及一些攀登的過程與事實有所差距，因此她私訊作者說明其差異，對方問了許多問題，她也都一一回覆。

曾格爾提到，對於外界的質疑她問心無愧，令她感到不滿的是，私下澄清的訊息遭到斷章取義，未經同意就被拿來公開散布，作者甚至在限時動態PO出截圖，寫上感謝「格格流量超人」，令人感到不被尊重。

曾格爾強調，文章傳遞資訊有誤，當事人要求改正本來就是合理的，不實訊息傷害到她的名譽，應該對不實報導做出道歉並改正，而不是理直氣壯、以吹哨人的身分要求討拍，「現在是自媒體的時代，每個人也都有自由發言的權利，但我相信這份權利是寶貴的，不應被濫用。」

曾格爾說，她踏出的每一步都是付出生命在盡力實踐，「雖然不知道最終能否順利完成目標，但我每一刻都在為超越自己而努力著，希望被忽視的努力與過程有更多人能夠看見。也希望這個世界能夠多一點理解與包容，多一點相信與支持，而不是互相質疑與猜忌，我們應該少一點口水，多一點汗水，實際付出終將能有所回報，讓大家看見。」

「每個人做的事情都是對自己有價值的」 這也是我從來沒有在公眾平台上評論別的攀登者的原因。 我想在此交代錄音檔外流的事情原委。首先，很多人傳這位張姓作者的文章給我，而後來也有很多平臺轉發，其中對於自組隊與商業隊以及ㄧ些攀登的過程與事實有所差距...

曾格爾 Grace Tseng 發佈於 2022年10月31日 星期一

►奴才們囤貨啦！竹炭豆腐砂6大包911元超划算

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
林姿妙涉貪案　3官員原認罪「開庭全翻供」
待民視10年突跳槽！Gino「2年前主持棒落空」埋心結　投奔
蔡尚樺金鐘爆乳挨批又槓龜！直擊失落回家「學霸教授」深夜陪吃
美女名媛槓億元　瞞「iROO老闆」自肥手法曝光
國際級「仿生獸」登陸墾丁　12腳接力奔走20秒影片曝！只怕這
「一坨紫色強對流」國家警報響！鄭明典：好緊張　狂風暴雨影片曝
印度吊橋斷裂瞬間曝！　橋上視角直擊白衣屁孩「大字型猛搖」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

孩子高燒等1小時　媽暴怒：算什麼急診！醫反應讓眾人讚修養好

魔王海女曖昧多人！室友苦心勸說　她拿禮物反問：幹嘛放棄

曾格爾要求登山作家刪文惹議　PO文還原始末：自由發言權不應濫用

4星座年底前好運加持！射手財運回歸、雙魚準備迎接心動

抱緊別放手！5星座女友「對另一半100%付出」　她再忙都會陪你

「一坨紫色強對流」國家警報響！鄭明典：好緊張　狂風暴雨影片曝

國際級「仿生獸」登陸墾丁　12腳接力奔走20秒影片曝！只怕這情況

超大對流胞深夜掃蘭嶼！時雨量飆108毫米　多處土石流

7縣市大雨！奈格估今變中颱　劇烈降雨再2天

XBB、BF.7皆爆首例本土！6QA搞懂「亞洲下個主流株」症狀對策一次看

外國客遇推擠喊「歐買尬」　生還者：一群韓男故意推人

22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」

(G)I-DLE新歌太露骨遭CUBE反對　隊長小娟：更堅決要發了！..帥爆

等待12年！金門大橋通車了　大小金往返僅需10分鐘車程

鬼鬼當店長被噹到走心　含淚道歉蘇慧倫：我很沒禮貌

Lulu爽收柏金包！狂聞味道XD　黃子佼3天搞定：下次不敢了

梨泰院窄巷第一視角曝光　男被擠到「頭歪眼神死」

3D還原梨泰院踩踏事故過程

梨泰院踩踏案／啦啦隊女神金有那遭踩死　得年24歲｜20221031 ET午間新聞

梨泰院驚見男21秒爬牆求生　陸女「被擠到離地」拚命活下

孩子高燒等1小時　媽暴怒：算什麼急診！醫反應讓眾人讚修養好

魔王海女曖昧多人！室友苦心勸說　她拿禮物反問：幹嘛放棄

曾格爾要求登山作家刪文惹議　PO文還原始末：自由發言權不應濫用

4星座年底前好運加持！射手財運回歸、雙魚準備迎接心動

抱緊別放手！5星座女友「對另一半100%付出」　她再忙都會陪你

「一坨紫色強對流」國家警報響！鄭明典：好緊張　狂風暴雨影片曝

國際級「仿生獸」登陸墾丁　12腳接力奔走20秒影片曝！只怕這情況

超大對流胞深夜掃蘭嶼！時雨量飆108毫米　多處土石流

7縣市大雨！奈格估今變中颱　劇烈降雨再2天

XBB、BF.7皆爆首例本土！6QA搞懂「亞洲下個主流株」症狀對策一次看

慕里諾5大品牌合推15道牡蠣料理　2品牌祭「猜中數量免費吃」

B型肝炎抗體消失怎麼辦？　醫師：9類人最好追加接種

韓國大學慶典人氣歌手TOP 8！(G)I-DLE、IVE都上榜　第一名不負眾望

每月10萬包養！酒店妹「全家總動員」　讓富男友成水流屍

孩子高燒等1小時　媽暴怒：算什麼急診！醫反應讓眾人讚修養好

霍亂肆虐黎巴嫩　WHO警告：當地疫情迅速蔓延

「隆銘綠能」股東大亂鬥　董事撂黑衣人搶公司大章

裴洛西丈夫遇襲　美司法部：嫌犯想綁架眾院議長

林姿妙涉貪案　3官員原認罪「開庭全翻供」

美女名媛林少萍合資糾紛有前例　明道經紀人也提告

女駕駛開進「僅200公分窄巷」　技術高超從不刮車：開30年了

生活熱門新聞

7縣市大雨！奈格估今變中颱　劇烈降雨再2天

快訊／IG傳全球「帳號大清洗」災情　官方回應了

「一坨紫色強對流」國家警報響　狂風暴雨影片曝

直播主困梨泰院「爬欄杆脫困」！目睹女孩在旁邊死去

即／深夜雨彈狂炸「11縣市」！

國際級「仿生獸」登陸墾丁　靠風行走20秒畫面曝

3星座年底走大運！升職+加薪...有望一夕暴富

快訊／IG爆災情！全球大量用戶無預警遭停權

騎車載好市多披薩　她用這神招完好帶回家

女兒突唱歌嚇人　遭媽飆台語訓話

故宮3文物碎開！山洞庫房監視器畫面曝光　報告揭2關鍵原因　

文大狂風暴雨　傘開花學生超狼狽

不捨媽離家　兒花式哭叫飆海豚音

11縣市豪大雨特報　入夜炸雨彈

更多熱門

相關新聞

男獨爬「挑戰秘境」天黑迷路打119

男獨爬「挑戰秘境」天黑迷路打119

一名男子今晚報案表示，自己獨自爬山但因天色昏暗在山區迷路，向消防局求救。警消派14人入山搜救，最後花14分鐘找到受困男子。

曾格爾喊告反擊！求助美國Garmin公開數據

曾格爾喊告反擊！求助美國Garmin公開數據

懷疑≠否認！張元植發文「約爬曾格爾」

懷疑≠否認！張元植發文「約爬曾格爾」

要作家刪文「被尷尬曝光」　曾格爾怒甩22字嗆告

要作家刪文「被尷尬曝光」　曾格爾怒甩22字嗆告

曾格爾道歉！被質疑「登山紀錄造假」發長文

曾格爾道歉！被質疑「登山紀錄造假」發長文

關鍵字：

曾格爾登山

讀者迴響

熱門新聞

楊子儀吃松阪肉...閃現「被砍脖」殘忍畫面

浴室發霉煩爆　全場激推「2神器」最有用

擁26cm巨屌！他自曝「睡過1000個女人」

台東地震搖掉超商天花板　現場驚悚畫面曝

3歲童爸媽面前被獅叼走　再見只有吃剩頭腿

她卡梨泰院6層人牆！旁邊女孩「5分鐘就斷氣

姊姊洋裝梨泰院被扯碎　父母發現「多出黑衣」

7縣市大雨！奈格估今變中颱　劇烈降雨再2天

18煞組「復仇者聯盟」　圍毆車商致死下場曝

買透天厝送全新賓士！　佛心屋主：滿足年輕人「一次到位」

快訊／IG傳全球「帳號大清洗」災情　官方回應了

鄭進一緊牽火辣70萬網紅　她「側面全開」E球掉出

梨泰院窄巷第一視角曝　擠到「頭歪眼神死」

賀瓏提滴妹踩痛處！阿滴台下比中指

「一坨紫色強對流」國家警報響　狂風暴雨影片曝

更多

最夯影音

更多
外國客遇推擠喊「歐買尬」　生還者：一群韓男故意推人

外國客遇推擠喊「歐買尬」　生還者：一群韓男故意推人
22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」

22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」

(G)I-DLE新歌太露骨遭CUBE反對　隊長小娟：更堅決要發了！..帥爆

(G)I-DLE新歌太露骨遭CUBE反對　隊長小娟：更堅決要發了！..帥爆

等待12年！金門大橋通車了　大小金往返僅需10分鐘車程

等待12年！金門大橋通車了　大小金往返僅需10分鐘車程

鬼鬼當店長被噹到走心　含淚道歉蘇慧倫：我很沒禮貌

鬼鬼當店長被噹到走心　含淚道歉蘇慧倫：我很沒禮貌

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面