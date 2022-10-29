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男獨爬太武山「挑戰秘境」　天黑迷路打119求援

▲▼男子單獨爬山要挑戰秘境，因視線不佳且天色昏暗，導致迷失方向受困於太武山。（圖／記者林名揚翻攝）

▲男子單獨爬山迷失方向受困於太武山。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚／金門報導

一名男子今晚報案表示，自己獨自爬山但因天色昏暗在山區迷路，向消防局求救。警消派14人入山搜救，最後花14分鐘找到受困男子。

金門縣消防局第二大隊消防局於29日18時53分接獲民眾求援指稱，「其單獨爬山要挑戰秘境，因視線不佳且天色昏暗，導致迷失方向受困於太武山屏東往羊角囊方向」。

消防局立即由第二大隊大隊長陳國瑋率隊出勤救援，本次救援共計出動4車12人，並以自建的太武山定位系統精準定位研判，搜救團隊自入山口過程歷時約14分鐘即尋得該受困民眾。

▲▼男子單獨爬山要挑戰秘境，因視線不佳且天色昏暗，導致迷失方向受困於太武山。（圖／記者林名揚翻攝）

本案件受困民眾撥打119向消防局求援，勤指中心值勤員小隊長陳佳峻引導民眾使用119簡訊報案系統，於獲取民眾受困座標後，再輸入結合GOOGLE地圖所自建的太武山搜救系統，隨即獲得受困民眾確切受困位置圖示，由消防局第二大隊大隊長陳國瑋及所屬消防人員、義消副總幹事楊忠典等一行人14人次，由屏東入山口進行搜救，整個救災自精準定位後從入山口歷時只約14分鐘即搜得該受困民眾。

▲▼男子單獨爬山要挑戰秘境，因視線不佳且天色昏暗，導致迷失方向受困於太武山。（圖／記者林名揚翻攝）

救護人員針對受困民眾進行基礎生命徵象檢測確認該民眾無明顯外傷，因該民眾自行搭乘公車前來爬山，後續則交由國家公園警察隊協助載送回家。

▲▼男子單獨爬山要挑戰秘境，因視線不佳且天色昏暗，導致迷失方向受困於太武山。（圖／記者林名揚翻攝）

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