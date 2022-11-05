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社會 社會焦點 保障人權

年收24萬買6千萬豪宅！陳沂質疑鄭家純　元和雅諷：可申請低收補助

記者吳奕靖／高雄報導

雞排妹鄭家純跟元和雅的「抽脂做壞了」官司被法院判賠90萬，還被查出去年申報的收入僅有24萬，網紅陳沂在臉書發文：「2021年財產才48萬，申報所得24萬元，卻有能力在2020年宣稱購入大安區豪宅6000萬，『究竟買豪宅是膨風？還是很擅長的節稅呢』？選一個」！元和雅的律師也補刀：「可考慮申請低收入戶補助」。

▲▼雞排妹鄭家純十週年紀念-純熟寫真媒體見面會。（圖／記者李毓康攝）

▲雞排妹鄭家純十週年紀念-純熟寫真媒體見面會。（圖／記者李毓康攝）

根據判決書，法官斟酌雙方資力、地位時，從稅務電子閘門財產所得調件明細表，意外發現雞排妹2020年名下並無財產，所受給付約為133萬餘元。2021年財產約48萬餘元、所得約為24萬餘元。對比2020年她被報導與親友合資以6000萬買下台北大安區整層豪宅，其中的落差讓人好奇。

向來被認為與雞排妹是宿敵的網紅陳沂，也在臉書開酸，「這樣的財力，竟然有辦法在2020年宣稱買了6000萬大安區豪宅？」、「究竟買豪宅是膨風的？還是很擅長節稅呢？選一個！」、「國稅局不用查嗎？黨證無敵嗎？」

元和雅委任律師葛光輝受訪時表示，看到雞排妹1年所得只有24萬元時也覺得非常不可思議，在台北市這樣的收入，基本上可以考慮申請中低收入戶的補助，對於她的財產狀況當然是尊重國稅局調查，但真實是不是這樣，需要相關單位做適當的查證。

▲元和雅律師葛光輝針對年收部分，大酸可以申請低收補助 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲元和雅律師葛光輝針對年收部分，大酸可以申請低收補助 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這起官司是因為雞排妹是在2002年3月跟元和雅醫美集團簽下肖像權合約，由高雄元和雅診所免費替她施行大腿環抽手術，術後雞排妹順利出道，不到半年就出版第1本寫真集《18歲的禮物》，還在寫真集內頁寫下「感謝元和雅，好喜歡現在的自己」等文字。

不料8年後，即2020年，雞排妹卻在臉書PO文聲稱「我的大腿做過兩次抽脂手術，因為18歲時在元和雅做壞了」，並推薦其他的診所及醫師，過沒幾天，又公開轉貼不知名對象發表的訊息，指在「元X雅整壞」，形同帶風向公審診所。

元和雅認為商譽受損提告求償，法官觀審雞排妹的寫真集，均未能看出雞排妹哪裡做壞了，同時認為難以想像如果雞排妹手術做壞了，術後拍攝寫真集會看不出來，而雞排妹還會發表感謝詞，甚至在接受手術後隔了數年，才重新就大腿進行醫學美容。

法官另認為，雞排妹轉貼其他人的對話訊息，均未能看出原對話者為何人，亦無從單以文字，看出該對話之人所受醫療美容之成果為何，同時沒辦法提出已善盡查證義務的相關證明。考量雞排妹具一定知名度，在臉書發表不實言論，已使不特定多數人對高雄元和雅診所提供的醫療美容服務產生負面貶損，判須賠償90萬元。

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