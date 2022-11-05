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社會 社會焦點 保障人權

還原「中壢囚禁案」現場！　女房仲雙手潰爛...忍痛幫吐血死者CPR

記者陳雕文／新北報導

新北市警方日前偵辦「求職詐欺案」在淡水救出26人逮捕8嫌，並於3日晚間在中壢救出遭囚禁的32人且逮捕8嫌；一名獲救女房仲描述遭囚禁的過程，以及在浴室時看到另一名遭囚女子吐血倒地，儘管女房仲雙手被手銬勒到潰爛，她還是忍痛協助CPR，後來看到破門的警方，她激動落淚，「終於可以回家了！」

▲▼囚禁。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲警方到中壢破門逮8嫌，並查獲手銬、泡麵等證物，驚覺被害人慘遭虐待。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，詐騙集團兵分多路，在淡水、中壢等地區安排人力，租用社區大樓並於臉書PO出求職、小額借款等訊息，等民眾上門後扣押其帳戶存簿，並把人關在民宅內限制行動，且時不時毆打，或以電擊棒凌虐。

警方發現，不少被害人已遭囚禁一個月左右，後來擴大追查到桃園市中壢區青峰路一處社區大樓，查獲21歲張姓犯嫌等8人，順利救出32名被害人，同時查扣空氣槍、束帶、甩棍、電擊棒、手銬等凌虐拘禁器具。

▲女房仲提到警方上門救援時，情緒激動落淚，「終於可以回家了」。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲女房仲還原當時情景，提到警方破門救援時，情緒激動落淚。（圖／記者陳雕文翻攝）

獲救的女房仲提到，當初是在臉書看到廣告，稱可出租閒置的銀行帳戶獲利，且當天手續辦好就可以領錢，她先把2個孩子寄放在夫家，然後跟詐團相約於汽車旅館見面，隨後又轉移至青峰路民宅，當她的金融卡及存摺、手機、財物都被收走後，就被銬上手銬、嘴塞毛巾拘禁。

▲▼女房仲被手銬緊勒20多天，手腕摩擦潰爛。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲女房仲被手銬緊勒20多天，手腕受傷潰爛。（圖／記者陳雕文翻攝）

女房仲說，從上月14日晚上離家後便遭拘禁至今，5坪大的小房間塞了20幾個人質，完全無法洗澡，還持續被監視器監控，只要詐團發現有交談就會拖人出去毆打、電擊，且一天只供1-2餐，一開始還有發便當，後來就是眾人分食一小鍋泡麵，而詐團疑似在餐點內下藥（FM2）把人迷暈，避免被害人喊肚子餓。

此外，女房仲被關在浴室，觀察這些詐團成員一陣子就會換人，懷疑還有其他據點跟人質，後來跟她一起被關浴室的另一名女子疑似不堪受虐吐血了，女房仲簡直嚇壞，儘管其雙手被手銬緊勒到潰爛化膿，但人命關天，她還是忍痛幫該名女子CPR，後來詐團施放迷煙讓大家暈倒，當她醒來時，吐血女已經不見了。

▲▼棄屍現場曝光。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲棄屍現場曝光，警、消人員到場。（圖／記者陳雕文翻攝）

女房仲提到，「原本認為被關的新社區沒什麼人住，又在高樓層，無法跳樓逃生，沒想到警察能找到這裡來，真的不簡單，一開始聽到警察在敲門喊『我們是警察！』我還小聲問旁邊的人，『真的是警察嗎！？』一直到警察破門，大家才鬆了一口氣。」

女房仲鬆了一口氣說：「終於可以看到小孩了，消失了20多天，老闆可能覺得我曠職了，希望能趕快回去上班，我真的很謝謝警察，希望可以把所有嫌犯都繩之以法。」

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