周日清晨最冷「低溫下探16度」　回暖時間曝！下周末氣溫再下滑

記者李姿慧／台北報導

受東北季風影響，周末基隆、宜蘭、大台北陰雨，氣象局預估最冷時間點將出現明天(11/6)周日清晨，最低溫有機會下探16度，下周一東北季風減弱，各地溫度緩緩回升，不過仍有水氣，降雨以基隆北海岸、東半部、大台北為主，下一波東北季風預計下個周末報到，溫度將再下降。

▲周日清晨低溫有機會下探16度。（圖／記者李毓康攝）

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氣象局預報員曾昭誠表示，黃海到東海海面上明顯有小積雲，台灣附近較多雲量在迎風面地區包括大台北、基隆北海岸、東半部；受南方雲系影響，南高屏今天白天有短暫陣雨，雨勢較零星，主要降雨會在基隆北海岸、宜蘭、東半部，整天有雨，下雨機會大，大台北可能有零星雨勢，但下雨時間較迎風面地區少些；天氣比較好的地方在中部，可見到陽光。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象局）

下周一(11/7)東北季風減弱，但水氣將增加，曾昭誠表示，下周一和周二(11/7~11/8)迎風面地區包括大台北、北部山區、東半部等雨勢和雨量會較周末多，宜蘭有較大雨勢；下周三(11/9)水氣減少，降雨範圍、量值減少，降雨剩基隆北海岸、東半部，其他地區天氣好轉、多雲到晴。

曾昭誠提醒，宜蘭地區因受迎風面影響，未來一周大環境吹東北風，宜蘭降雨機率高，下周一、二水氣多，宜蘭降雨跟降雨量比較明顯。

受東北季風增強影響，今天清晨低溫19到21度，曾昭誠表示，跟前一天相比，大台北低了4度，中南部低2到3度，今天清晨感覺上比較涼，明天低溫跟今天類似，也可能更下降，北部低溫19到20度左右，今天最低溫出現在貢寮福隆約17度，明天清晨不排除更低1度左右，可能持平或稍低一點，都是有機會的；另中南部低溫明顯下降，今天低溫21到22度，中部可看到陽光，高溫在27到28度。

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象局）

至於未來一周溫度，曾昭誠表示，最低溫將落在周日(11/6)清晨，之後到了下周一到下周四(11/7~11/10)，溫度隨東北季風減弱將緩緩回升，北部回到20度以上，中南部低溫回到23到24度，下周一開始台灣各地溫度逐步回暖。

曾昭誠指出，下波東北季風將落在下個周末左右，到台灣附近時溫度會下降，至於雨勢要看迎風面水氣，因還是有變動性，還是要再觀察。

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