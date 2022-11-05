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獨／「做壞了」鄭家純判賠90萬　元和雅診所：唯獨人心難整　

▲鄭家純宣布「封奶」後宣布結婚。（圖／記者李毓康攝）

▲鄭家純宣布「封奶」後宣布結婚，不過就在這件喜事之後，跟元和雅的官司輸了。（圖／記者李毓康攝）

記者吳奕靖／高雄報導

雞排妹鄭家純跟國內知名整形診所元和雅的「肖像權」官司，元和雅針對雞排妹在2020年底在臉書說自己18歲的抽脂手術「做壞了」，還po出一堆苦主的留言，高雄地院審理之後，認為鄭家純敗訴應賠償90萬，對此元和雅方面回應苦嘆：「走捷徑，還嫌路上石頭多」，大呼這年頭「什麼都能整型，唯獨人心難整」。

雞排妹2012年想要出道當藝人，找上元和雅醫美集團免費替她抽脂，2020年卻在臉書聲稱「18歲時在元和雅做壞了」公審診所，元和雅認為商譽受損，向高雄地院提告，法官審理後，認定沒有證據證明診所哪裡做壞了，且雞排妹未盡查證義務就轉貼匿名不實指控，判需賠償元和雅90萬元，等於「做壞了」3個字，1字要賠30萬元。

▲▼雞排妹鄭家純針對元和雅醫美診所的指控，在律師陪同下出面召開記者會對外說明。（圖／記者湯興漢攝）

▲雞排妹鄭家純當初針對元和雅醫美診所的指控，在律師陪同下出面召開記者會對外說明。（圖／記者湯興漢攝）

對於法院判決，元和雅高層簡單25字回應「走捷徑還嫌路上石頭多，這年頭什麼都能整型，唯獨人心難整」。不過集團委任律師葛光輝5日說感謝法官公正審理，證實雞排妹在高雄元和雅診所所做的抽脂手術事實上非常成功，並沒有她所謂的「做壞了」或者「凹凸不平」。

關於有人認為診所應該拿出相關的底片或毛片做說明，葛光輝表示，因為雞排妹當初在手術後沒有多久就去拍了《18歲的禮物》寫真集，這本寫真集是由鄭小姐這一方面負責拍攝、製作跟出版，所有相關的底片、毛片都在鄭小姐這方，如果真有鄭小姐所說的「做壞了」或者「凹凸不平」，想必在訴訟當中可以拿出來做證據，但她遲遲沒有拿出來，所以法官才會依據看完鄭小姐當年拍的寫真集照片，以及後來參加活動的照片，認定鄭小姐大腿的手術是非常成功的，還給高雄元和雅診所清白跟公道。

至於雞排妹PO文表示會上訴，葛光輝回應，尊重鄭小姐上訴的權益，不過也希望她能體認到身為一個擁有數十萬粉絲的網紅，雞排妹必須有她的社會責任，是不是考慮不要再繼續上訴，讓風波到此為止，給社會正面的示範。

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