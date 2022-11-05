電話拜票嘜投好友！藍營轟「不道德」　林佳龍不要為了入閣為難余天

▲葉元之、吳訓孝呼籲林佳龍不要為了自己選後要入閣為難余天委員。（圖／侯友宜選辦提供，下同）

記者崔至雲／新北報導

近日有新北市民反映接到立委余天電話錄音，自稱為新北市長侯友宜好朋友，但要市民票投民進黨候選人林佳龍。新北市議員葉元之及議員參選人吳訓孝今（5）日指出，許多市民都接到相同電話，但余天昨面對媒體卻改口「沒說不要投給侯」，葉元之批，「林佳龍根本是為了選後入閣，為難余天，甚至挑撥侯跟余數十年感情，非常不道德！」

葉元之揭露一名住在汐止的選民反映，「汐止區很多人接到余天的電話，說跟侯市長也是好朋友，但侯的格局是選總統的，請大家投林佳龍」，該民眾並希望葉元之能開記者會，痛斥這種行為。葉元之表示，其實不只汐止區，人口最多的板橋區以及三重、蘆洲等行政區，都充斥這類電話。

面對記者詢問，余天昨表示，「沒有，沒有講這個」；記者追問，「所以還是要投給好朋友？」余天又回應，「對阿！呵呵呵，我是有講，我跟他(侯市長)30、40年好朋友！沒有罵他！誇獎他國民黨看起來2024年總統就是他的！」

葉元之說，余天公開受訪時講的話，其實就是支持侯友宜，看得出兩人交情很深，給余天真性情一個肯定，但余天電話錄音的時候卻告訴大家要支持林佳龍，「這代表余天身不由己，林佳龍、民進黨到底給余天怎樣的壓力？讓他非得做這件事？」葉元之並痛批，「選舉是一時的，朋友是一輩子的，林佳龍為了自己選後要入閣，為難又逼迫余天，甚至挑撥、破壞好朋友數十年間的感情，非常不道德！」





葉元之並指出，總統蔡英文已來新北輔選林佳龍12次，副總統賴清德也來了快10次，「府院黨出動這麼多人力，讓警力疲於奔命，必須一直加班，這對警察也是一種為難，林佳龍你為了選後要入閣，到底要為難多少人？林佳龍根本像是巨嬰，但請了一堆保母還是長不大！」

吳訓孝表示，對於余天言談中肯定侯友宜，看得出兩人情感深厚，「但我也很擔心，余天委員肯定侯市長的說法，會不會被黨紀處分？」吳訓孝也呼籲，侯友宜施政及為民服務不分黨派，「歡迎余天委員站出來支持侯市長！」



