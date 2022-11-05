高虹安嗆林耕仁「沒當選機率」爭議　柯文哲：人犯錯是天性

▲柯文哲出席士林區社子國民小學120週年校慶。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

民眾黨新竹市長候選人高虹安被國民黨候選人林耕仁爆料，聘用男友李忠庭當助理，有寄生國會嫌疑；而高虹安則反嗆林耕仁「幾乎沒有當選機率的候選人」、「抹黑」。針對高虹安言論恐惹怒國民黨支持者，造成藍營歸隊，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲表示，人犯錯是天性，但政治上太多「假掰」的人。

柯文哲因為爸爸明天90歲生日，所以6日要回新竹為爸爸慶生；不過柯文哲6日早上到下午在新竹的行程滿檔，先是一到竹市與高虹安、黨籍議員候選人掃街，接著又將趕到竹縣參加縣議員候選人的競總成立茶會。柯文哲5日上午出席士林區社子國民小學120周年校慶，針對6日是否要替高虹安站台，柯文哲說，既然回到新竹就順便。

關於李忠庭出勤狀況被前員工爆料「非典型」，柯文哲指出，自己不曉得，做事是一定有做，但好像也不是每個助理都要打卡，「這細節我不曉得。」

至於怎麼看民進黨立院黨團總召柯建銘稱，林耕仁手上可能還有其他料可爆？柯文哲回應，林耕仁打選戰，「相信來自國民黨的，恐怕沒有來自柯建銘的多。」在政治上待久一點就知道現在局面到底怎麼一回事。

媒體追問，高虹安稱林耕仁是「幾乎沒有當選機率的候選人」，似乎惹到國民黨支持者，加上前高雄市長韓國瑜將替林耕仁站台，是否恐讓藍營歸隊？柯文哲認為，選舉本來就加加減減，不過更重要是看大趨勢，「我倒覺得不管怎樣，我認為高虹安還是新竹市長的最適當人選。」

柯文哲提及，其實人就是人，會犯錯是人性，台灣政治上就是太多「假掰」的人，有時候連走路都會跌倒，但卻常常一定要四平八穩，「那看起來就很假。」