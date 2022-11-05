「漢子、禿子」終同台擁抱！侯友宜虧韓國瑜這句話

▲韓國瑜、侯友宜同台輔選。（圖／讀者提供）

記者鄭佩玟／台北報導

九合一選舉進入白熱化階段，新北市長侯友宜、前高雄市長韓國瑜今（5）日赴新北輔選市議員邱烽堯，「漢子、禿子」終於同台，掀起現場支持者熱情歡呼，韓國瑜還對侯友宜送上熱情擁抱。侯友宜一見到韓國瑜就笑虧一句「我要走了你知道嗎？韓先生真的很慢」，惹得台下支持者哈哈大笑。韓國瑜則說起小時候的回憶，用五毛錢的冰棒勉勵候選人。

侯友宜說，其實今天很開心遇到韓國瑜，「他還當過中和市副市長，韓國瑜對這塊土地很有感情」，最重要的是重情重義，做人要有情有義才是好兄弟，「我才說我爸媽很會取名，把我取名侯友宜」，做朋友要交感情，也要好好過日子，大家都是好兄弟，做事情要團結面對，「大家好好愛我們國家！」

韓國瑜表示，今天回到中和近鄉情摯，很多人來為烽堯打氣，「中和讓我成長茁壯，我小時就住在連城路底，16坪房子家裡有八個人，我媽就去批聖誕燈、塑膠花，一天都做完就給我五毛錢，然後我買一根冰棒，真的是好吃的不得了，現在就算吃哈根達斯，還是會懷念那根五毛錢的冰棒！」

韓國瑜說，20多年前五、六萬人口，現在乘載42萬人，很多雲林、嘉義的鄉親、客家鄉親也都來中和打拚，「我看到很多孤獨的客家阿嬤心裡就很難過，所以那時候就成立台北縣客家同家會，讓他們吃美食、唱山歌，中和是東南西北中，中和人口大集中！」百分之七十都是外來人口，大家居住在這片土地，心胸打開，鼓勵各路英雄好漢來這裡發展。