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種樹百里車輛受損可申請國賠　縣長候選人蘇清泉批欺人太甚

▲▼ 。（圖／翻拍）

▲蘇清泉批「讓一個交通三工處回應所有屏東人，欺人太甚」 。（圖／取自蘇清泉險書）

記者陳崑福／屏東報導

行政院「種樹百里2.0」工程不僅造成交通大堵塞，加上路面回填不實導致高低不平，汽機車損頻傳，引爆民怨，公路總局三工處4日指出，這項損失可申請國賠，要求民眾依規定寄送資料審核。但消息傳開，不止民眾不買帳，國民黨縣長候選人蘇清泉也批評欺人太甚！

公路總局三工處指出，近來民眾反應，因「屏鵝公路纜線141公里地下化暨種樹百里2.0計畫」施工階段臨舖路面造成車輛損壞求償事宜，可依國家賠償法第3條第1項規定向三工處申請國家賠償，後續會邀請專家學者組成國賠小組審議會議進行審議。洽詢電話08-7893456。

對此，有網友分享，有網友回應，「申請後得召開專家學者會議，等你會議開完，賠償流程訂好，不曉得何年何月？

屏東縣長候選人蘇清泉獲悉三工處的說法後表示，「終於看到願意面對種樹百里對人民造成生命與財產的損傷，但是出來面對的單位竟然是交通三工處，而不是其他政府單位，讓人感覺是在再一次覺得欺負屏東人！

蘇清泉po文「屏東人到底欠你們什麼？都不願意好好重視？我就問政府：這幾天頻頻發生停水，影響的所有店家、所有公司行號、所有百姓的生活、造成的不便怎麼賠？所有車子的損傷、耗損的、受傷的、摔車的，怎麼賠？因為車子受損摔傷，而影響到工作上班的，以及讓小孩子無法上學的，這要怎麼賠？找一個三工處回應了一個願意國賠，完全沒有細則辦法說明，再次侮辱了屏東人，真的是欺人太甚！」。

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