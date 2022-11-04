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恩恩爸提告新北市政府...求償國賠1元　哽咽：只想知道81分鐘真相

▲▼恩恩爸4日正式向法院提告請求國賠1元。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲恩恩爸4日正式提告向新北市府等3機關請求國賠1元。（圖／記者陳雕文翻攝，下同）

記者陳雕文、蔡怡萍／新北報導

新北市2歲男童「恩恩」今年4月染疫重症病逝，「恩恩」的父親指控新北市府延誤送醫，並於今（4）日早上前往新北地院，正式向新北市府、新北市消防局及衛生局等3個機關，提起國家賠償訴訟，請求新台幣1元的賠償金。恩恩爸哽咽強調：「只想知道延誤的81分鐘發生什麼事。」

▲▼恩恩爸4日正式向法院提告請求國賠1元。（圖／記者陳雕文翻攝）

恩恩爸表示，恩恩在今年4月過世後，原先相信新北市府會如市長侯友宜所言「全力關懷、全力提供相關資料」，結果官方既不願提供橫向聯繫錄音檔，也不願意提供全部錄音譯文，已提供的部分譯文甚至還有缺漏。他強調，歷經新北市政府的逃避、卸責、掩飾，在法律強制要求的國賠第一階段，更看到新北市政府毫無反省、毫無悔意，只顧著替自己擦脂抹粉，根本不願意讓真相水落石出。

▲▼恩恩爸4日正式向法院提告請求國賠1元。（圖／記者陳雕文翻攝）

恩恩爸說，在充分的準備之後，決定正式向法院提出國家賠償的訴訟，「我要替恩恩找出真相，這是我作為一個父親責無旁貸的使命。」

恩恩爸今天上午在義務律師團的陪同下，於新北地方法院召開記者會，正式向新北市政府、新北市政府消防局及新北市政府衛生局等三個機關，提起國賠訴訟索賠1元，他哽咽表示「只是希望釐清那81分鐘到底發生什麼事」，恩恩爸最後也呼籲新北市府「勇於面對自己的錯誤，不要再隱瞞真相，不要再閃躲卸責」。

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